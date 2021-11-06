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Как точно определить коронавирус у больного, рассказали в Роспотребнадзоре

2:14:5111/6/2021
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Сами пациенты могут "обнаружить" у себя коронавирус при кашле, насморке или высокой температуре. Но подобные симптомы характерны и для гриппа, и для ОРВИ.

Только тест скажет безошибочно, есть ли у человека коронавирус. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить коронавирус у больного.

По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Натальи Пшеничной, только специализированный тест может точно сказать, есть ли у человека инфекция, которую вызвал коронавирус, передает РИА Новости.

У ковида, как считает доктор медицинских наук, нет специфических, присущих только ему симптомов, а значит без анализа, проведенного в лабораторных условиях, определить его наличие не представляется возможным. Сами пациенты могут "обнаружить" у себя коронавирус при кашле, насморке или высокой температуре, особенно если находились в контакте с зараженным. Но подобные симптомы характерны и для гриппа, и для ОРВИ.

Для того, чтобы установить, есть ли ковид, нужно сдать ПЦР-тест на этот вирус, рекомендует врач.

Ранее сообщалось, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% населения. А Роспотребнадзор приказал выдавать результаты тестов на коронавирус в течение 24 часов.

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