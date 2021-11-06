Труп убитого племянника спрятал в погребе житель Уфы: В СК раскрыли подробности расправы

Задержанный житель Уфы в возрасте 48 лет сознался, что четыре года назад убил своего племянника. Следствие ходатайствует в суде об аресте и помещении его в СИЗО.
"Следствием установлено, что подозреваемый проживал совместно со своим племянником. В ночь на 31 октября 2017 года между подозреваемым и его 32-летним племянником произошел конфликт в связи с тем, что последний явился домой в состоянии наркотического опьянения. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему два удара ножом в шею, от которых тот скончался на месте", - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Чтобы избавиться от трупа убитого родственника, подозреваемый спрятал его в погребе в собственной квартире. А поскольку убитый ни с кем из родных не поддерживал отношения, то его никто не хватился, исчезновения никто не заметил. И заявления о пропаже человека в правоохранительные органы не поступало.
Спустя четыре года возбуждено возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". При этом предполагаемый убийца сам пришел в полицию 4 ноября 2021 года и написал явку с повинной. Он дал признательные показания и выдал орудие преступления, уточнили в СК.