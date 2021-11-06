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Певица из Новосибирска Елизавета Шарипова прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»

3:20:5511/6/2021
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В новом выпуске десятого сезона шоу «Голос» приняла участие новосибирская солистка, к ней повернулись два члена жюри. Но она хотела к Билану.

Елизавета Шарипова - исполнительница из Новосибирска. Фото: Скриншот

Вечером в пятницу, 5 ноября, в эфир «Первого канала» вышла программа «Голос», в котором принимала участие Елизавета Шарипова, 19-летняя певица из Новосибирска.

Девушка рассказала, что заявку на участие в шоу она подавала еще весной 2021 года. Она приехала на кастинг после того, как ей пришло сообщение на почту, и была выбрана в числе немногих из нескольких тысяч участников предварительного отбора. Елизавета спела, потом еще раз. В итоге ее взяли на следующий этап и дали задание готовить репертуар.

Сибирячка рассказала, что очень волновалась перед выступлением, дело в том, что она не пела после того, как не смогла пройти кастинг на детский «Голос». Вчера в на программе зрители насладились ее исполнением композиции «O, Darling».

К девушке повернулись Леонид Агутин и Пелагея. Елизаветы выбрала Агутина, хотя хотела пойти к Билану, но он не оценил ее голоса. В настоящее время идет подготовка ко второму этапу соревнований между исполнителями.

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