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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 6 ноября 2021 года

3:24:2411/6/2021,Ария Гмиттер
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В Скорпионе мы сосредоточены на окончании, завершении, раскрытии секретов и цикле возрождения, когда старое снова становится новым.

Ежедневный гороскоп на 6 ноября. Фото: Pixabay.com

Ваш ежедневный гороскоп на 6 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу.

Солнце будет находиться в знаке зодиака Скорпион еще три недели, пишет yourtango.com. 

В Скорпионе мы сосредоточены на окончании, завершении, раскрытии секретов и цикле возрождения, когда старое снова становится новым. Луна в Стрельце заставляет нас хотеть путешествовать и искать приключений. Мы выходим за границы, когда находимся в этой смеси энергии воздуха и огня, поэтому поддержка планеты Сатурн так полезна в эту субботу.

Меркурий в секстиле с Венерой привносит мирные разговоры в работу и наши романтические отношения.

Ежедневный гороскоп на 6 ноября 2021 года:

Овен

Делайте то, что привносит в вашу карьеру чувство стабильности и структуры, и рисковать - это нормально. Луна в Стрельце работает с Сатурном, активизируя ваш сектор приключений.

Это может означать путешествие дальше, чем вы планировали на собеседование, или добровольное участие в поездке или курсе для получения навыков, необходимых вашей компании, и вы идеальный человек для этого.

Телец

Верьте в себя и верьте, что ваша вера поможет вам выжить. Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор высшего образования. Есть так много вещей, которые вы можете узнать из религии и философии, которые могут помочь укрепить вашу веру в то, что возможно.

Даже если вы не любите читать, выберите книгу для прослушивания звука, которая поможет вам узнать о духовных вопросах, которые помогут вам быть более решительными в своих идеях и мыслях.

Близнецы

Ожидайте вызова от вашего партнера, когда дело доходит до того, как вы делаете что-то, включая то, как они делятся друг с другом.

Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор общих ресурсов, и с вовлечением Сатурна ожидайте, что вы можете что-то потерять в финансовом отношении или вам придется помочь другу или члену семьи со счетом, который был внезапным и неожиданным.

Рак

Отношения - это работа, и иногда это больше работы, чем вы можете с ней справиться. Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор обязательств.

Вы можете быть тем, кто прикладывает львиную долю усилий в ваших отношениях с другим человеком. Это может быть утомительным для вас, и для них это может показаться контролем. Будьте осторожны, чтобы не брать на себя больше, чем кажется здоровым, и помните, где ваша роль заканчивается, а где начинается их.

Лев

Сделайте любовь последовательным действием, которое вы совершаете каждый день. Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор романтики, действительно нелегко оставаться так близко и быть на связи с другом или партнером без небольшой связи каждый день.

Так проглоти свою гордость, Лев. Поднимите трубку и позвоните. Будьте тем, кто обнимает первым. Сначала вас могут отвергнуть, но постепенно все начинает таять и смягчать ваше (и их) сердце.

Дева

Дом должен быть местом, где люди чувствуют себя комфортно, и что ж, напряжение в вашем доме может быть вызвано правилами и другими правилами, которые препятствуют свободному самовыражению людей, которые там живут. Это должно измениться.

Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор семьи, и это ваш шанс восстановить охрану вокруг вашего дома, чтобы развить сильное чувство безопасности, которое дает вашему сердцу разрешение отпускать охранников и открыто выражать любовь.

Весы

Между вами и другими членами семьи, которые могут не сходиться во взглядах, может возникнуть много дискуссий о том, что вам нужно и чего вы хотите. Луна в Стрельце работает с Сатурном, активизируя ваш сектор общения.

Вы можете пойти в любую ситуацию и помочь разрешить ее с правильным мышлением и отношением. С годами некоторые проблемы, возможно, вызвали гнев и негодование, которые еще предстоит решить, но если немного времени, выслушать и честно поговорить, добраться до сути дела станет легче.

Скорпион

Ваша самая важная задача сегодня может заключаться в том, как вы тратите и используете деньги. И так важно говорить о том, что, по вашему мнению, вам нужно расплачиваться, улучшаться и зарабатывать больше в своей финансовой жизни.

Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор личной собственности, и это прекрасное время, чтобы вернуть то, что вы потеряли в результате неверных решений или дезинформации. Сегодня начало расширения вашей досягаемости снова может привести к восстановлению фундамента.

Стрелец

Вы не можете купить такие вещи, как любовь, но вы можете заслужить уважение и престиж, которые позволят вам играть важную роль, которая вносит изменения в вас и других.

Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор идентичности, и так важно работать над своими целями, своими убеждениями и тем, как вы взаимодействуете в социальных кругах, которые поддерживают вас позитивно и поощряют изменения, которые вы совершаете. пытаюсь улучшить свою жизнь.

Козерог

Все меняется, но воспоминания живут. Луна в Стрельце работает с Сатурном, активируя ваш сектор прошлого, и у вас есть удивительная возможность совершить полный круг.

Возможно, вы не восстановите полный контроль над всем, чем надеетесь управлять, но у вас есть шанс делать то, что вы хотели, но не могли сделать из-за того, что вы были более пробуждены и внимательны к своим возможностям и тому, насколько драгоценно время.

Водолей

Иногда вам нужно, чтобы старый друг вернулся и напомнил вам, как далеко вы зашли.

Луна в Стрельце работает с Сатурном, активизируя ваш сектор дружбы, и хорошо проводить время с хорошими людьми, которые раскрывают в вас все самое лучшее. Гуляй с друзьями. Составьте план ужина. Сходи посмотреть шоу.

Рыбы

Возможно, дело не в том, что вы знаете, а в том, кого вы знаете, когда дело доходит до получения новой работы.

Луна в Стрельце работает с Сатурном, активизируя ваш сектор карьеры, поэтому спросите других, с кем вы работали, есть ли для вас возможности. Сеть онлайн. Привлекайте больше в LinkedIn и смотрите, куда ведет дорога.

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