Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дети Пугачевой и Галкина исполнили блатную песню и восхитили поклонников

4:06:0911/6/2021
0

«Постой, паровоз» в исполнении Лизы и Гарри Галкиных стало неожиданным откровением, которое их отец выложил в соцсети.

Макси Галкин с детьми. Фото: Instagram/@maxgalkinru скриншот

Лиза и Гарри Галкины исполнили популярную советскую блатную песню. «Постой, паровоз» из уст популярных малышей прозвучала более чем весело.

Оказалось, дети знаменитостей хорошо знакомы с советской киноклассикой — песня стала популярной после выхода фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где ее исполняют персонажи Юрия Никулина и Георгия Вицина.

Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри катаются на роликах и при этом напевают знакомую мелодию, причем делают это хором.

Песня «Постой, паровоз» была написана еще в 1946 году одним из заключенных, который отбывал срок в карельской колонии. Автор — 18-летний Николай Ивановский, который позже стал актером, и продолжал писать. Юрий Никулин, предложивший использовать популярную песня в фильме, был уверен, что она народная.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дети знаменитостейисполнение песниблатной шлягерМаксим ГалкинАлла ПугачеваЛиза ГалкинаГарри Галкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно воспитывают детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года: и очень важные дела – не забудь их сделать
3:30:34 11/6/2021
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года: и очень важные дела – не забудь их сделать
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 6 ноября 2021 года
3:24:24 11/6/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 6 ноября 2021 года
Певица из Новосибирска Елизавета Шарипова прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»
3:20:55 11/6/2021
Певица из Новосибирска Елизавета Шарипова прошла слепые прослушивания на шоу «Голос»
Приметы на Дмитриевскую родительскую субботу на кладбище: как понять, что усопшие вас видят и слышат 6 ноября 2021 года
3:00:17 11/6/2021
Приметы на Дмитриевскую родительскую субботу на кладбище: как понять, что усопшие вас видят и слышат 6 ноября 2021 года
Труп убитого племянника спрятал в погребе житель Уфы: В СК раскрыли подробности расправы
2:32:47 11/6/2021
Труп убитого племянника спрятал в погребе житель Уфы: В СК раскрыли подробности расправы
Поминальная молитва исходит из глубины сердца: всем читать в светлый день памяти умерших – Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 год
2:30:14 11/6/2021
Поминальная молитва исходит из глубины сердца: всем читать в светлый день памяти умерших – Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 год
Открытки с днем мужчин 6 ноября и чарующие поздравления во Всемирный день мужчин
2:15:19 11/6/2021
Открытки с днем мужчин 6 ноября и чарующие поздравления во Всемирный день мужчин
Как правильно поминать усопших дома, если нет возможности пойти в церковь и на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
2:00:28 11/6/2021
Как правильно поминать усопших дома, если нет возможности пойти в церковь и на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
Дмитриевская суббота: грешно ли работать 6 ноября в большую родительскую субботу?
1:30:45 11/6/2021
Дмитриевская суббота: грешно ли работать 6 ноября в большую родительскую субботу?
Изумительные поздравления всем причастным в День работника службы делопроизводства и режима УИС России 6 ноября
1:15:12 11/6/2021
Изумительные поздравления всем причастным в День работника службы делопроизводства и режима УИС России 6 ноября