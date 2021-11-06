Дети Пугачевой и Галкина исполнили блатную песню и восхитили поклонников

Лиза и Гарри Галкины исполнили популярную советскую блатную песню. «Постой, паровоз» из уст популярных малышей прозвучала более чем весело.
Оказалось, дети знаменитостей хорошо знакомы с советской киноклассикой — песня стала популярной после выхода фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где ее исполняют персонажи Юрия Никулина и Георгия Вицина.
Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри катаются на роликах и при этом напевают знакомую мелодию, причем делают это хором.
Песня «Постой, паровоз» была написана еще в 1946 году одним из заключенных, который отбывал срок в карельской колонии. Автор — 18-летний Николай Ивановский, который позже стал актером, и продолжал писать. Юрий Никулин, предложивший использовать популярную песня в фильме, был уверен, что она народная.