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Малахов напомнил в день 40-летия Собчак об их общем ребенке

4:28:2911/6/2021
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Российский телеведущий рассказал, как сложно воспитывать ребенка с матерью, которая не хочет этого делать.

Малахов и Собчак растили сына-робота. Фото: Кремлин.ру

Российский шоумен и телеведущий Андрей Малахов опубликовал поздравление для своей коллеги Ксении Собчак — ей исполнилось 40 лет. Он напомнил ей об общем ребенке, которого и пришлось воспитывать на одном из реалити-шоу, где знаменитости попробовали себя в роли папы и мамы. Об этом он написал в Instagram.

- Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка, — написал он в комментарии под видео со съемок телепроекта «Ребенок-робот», отметив, что этот опыт помог им улучшить родительские навыки.

На съемках реалити-шоу Малахов и Собчак провели некоторое время в процессе воспитания компьютеризированного сына, названного Макс (сокращение от первых букв своих имен и фамилий — М.А. и К.С.). По словам Малахова, Собчак при любой возможности отдавала ребенка окружающим, жалуясь на тяжкий материнский труд. Когда же «сын» начинал плакать, телеведущая закрывала его лицо полотенцем.

Ксения Собчак очень долгое время позиционировала себя как женщина, не любящая детей, однако в настоящее время растит 4-летнего сына Платона, в котором души не чает. Матерью Ксения стала в 35 лет.

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