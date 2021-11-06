Украинская семья скончалась от голода, оставшаяся в живых и весившая 30 кг женщина три недели пролежала с трупами

На западе Украины обнаружены тела двух женщин, умерших от голода. Соседи обратили внимание на неприятный запах, исходящий из их квартиры.
Как позже стало известно, погибшие на протяжении 2-3 недель находились в квартире, где продолжала оставаться их сестра и дочь, обессилившая от голода, об этом сообщает издание Zaxid.net.
Сотрудники полиции Тернополя прибыли на вызов и нашли тела 78-летней и 50-летней женщин, скончавшихся более двух недель назад. В доме находилась обессилевшая 55-летняя родственница, которая сообщила, что умершие — ее мать и младшая сестра. Как рассказали медики, найденная женщина на протяжении долгого времени ничего не ела и весит не более 30 килограммов.
Соседи пояснили, что месяц назад видели, как женщина выходила из дома, а потом больше ее не видели. Очевидцы рассказали, что в семье начались проблемы с деньгами после начала пандемии. Единственный человек, которая могла работать и зарабатывать на жизнь уволилась из больницы для того, чтобы ухаживать за матерью и сестрой-инвалидом.