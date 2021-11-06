У трех знаков зодиака 6 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

У трех знаков зодиака будет тяжелый день 6 ноября 2021 года, и он начнется в субботу во время Солнца Скорпиона и Луны в Стрельце.
Фактически, мы все можем быть спровоцированы осознанием того, что чего бы мы ни избегали из-за дискомфорта, скорее всего, нам придется столкнуться с этим больше всего, пишет yourtango.com.
Это всегда сложно, потому что мы никогда не видим пользы в работе с неудобными ситуациями.
Скорпион просит нас изменить себя , свою жизнь и наши взгляды.
Но это также и о том, чтобы глубже погрузиться в наши раны, но также и в нашу правду.
Когда мы готовимся к нашему первому Затмению всего за несколько недель, нас просят более внимательно изучить те чувства, которые у нас были, но были отклонены, потому что мы не могли понять, что с ними делать.
Прямо сейчас мы находимся в глубоком космосе того, что было и что будет.
Это не наша работа - разбираться в том, что происходит прямо сейчас, наша задача - освободить место для этого.
По мере того, как мы продвигаемся по временной шкале сегодня, нам будет предложено не просто остановиться, но и взглянуть в свое эмоциональное зеркало, чтобы мы не упустили то, что мы должны видеть.
Подарок, который нам дарят сегодня, - это секстиль между Меркурием и Венерой, который позволит нам чувствовать себя более комфортно с тем, через что мы продвигаемся в последнее время.
Этот переход обычно вдохновляет просто веселиться вместе с очень непринужденной энергией, но для некоторых из нас вместо этого нам будет предложено почувствовать себя более комфортно, сделав паузу, чтобы просто позволить всему, наконец, догнать нас.
В конце концов, с чем бы мы ни старались не сталкиваться; мы все равно встретимся на нашем пути .
Знаки зодиака, у которых 6 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Пока Луна находится в Стрельце, вы можете чувствовать, что к вам предъявляются большие требования. Эти требования могут быть переведены как блок, который, по вашему мнению, находится между вами и будущим, в которое вы надеетесь попасть.
Это сочетается с недавней энергией осознания того, что иногда вы сами - это проблемы, которые могут ощущаться как груз, который вы должны нести. Но дело в том, что чем больше вы сопротивляетесь всей этой истине, тем тяжелее она будет ощущаться.
Как бы трудно вам ни было взять на себя большую ответственность за то, что вы чувствуете, и за свою роль в недавних событиях, это единственный способ, которым вы действительно можете выйти за рамки этого.
То, что вы делали в прошлом, не работает. Пытаться притвориться, что вы один и тот же человек или что вы можете продолжать подходить к своей жизни и отношениям таким же образом, бесполезно, и именно поэтому вы всегда в конечном итоге снова здесь. Речь идет не о ценности, но вместо этого вы попадаете в пространство правды, которая была написана на стене в течение некоторого времени.
Телец (20 апреля - 20 мая).
Сейчас, когда вокруг так много энергии воды, вы можете почувствовать себя более эмоционально напряженным. Венера в Козероге должна дать вам некоторую основу, но этого может быть недостаточно, чтобы вы не были излишне чувствительны и эмоциональны прямо сейчас.
Частично вы признаете, что двигаетесь через некоторую вызывающую энергию, но другое пространство - это то, что вы находитесь в пространстве, где вы признаете, что в последнее время вы также пытались не чувствовать правду о конкретной ситуации.
Это может возникнуть в связи с конкретными отношениями в вашей жизни, скорее всего, романтическими. Хотя в последнее время стабильность многих отношений ставится под сомнение, это также дает шанс помочь им стать лучше.
Мы не можем работать над разными частями себя или своей жизни, пока не признаем, что есть причина для улучшения. Это часть вашей энергии сегодня, поскольку вас просят признать, что вещи не обязательно такие, какими они вам нужны, будь то карьера, жизнь или даже любовь.
Сделайте выбор прямо сейчас, чтобы посмотреть правде в глаза о том, как люди появляются в вашей жизни, а также какую энергию вы вкладываете в нее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Водолей (20 января - 18 февраля).
Прямо сейчас вы стоите на пороге одной из величайших историй, которые вы когда-либо писали. В центре этого вы находитесь в пространстве, где вы наконец обретаете храбрость .
Мужество означает, что мы решаем действовать, несмотря на страх или трепет. Для вас это было главной темой в последнее время в вашей жизни, поскольку вы решили не позволять ничему мешать вам воспользоваться возможностями, которые появляются на вашем пути.
Это было в форме исцеления, карьеры, любви и даже продвижения по вашему жизненному пути. Но теперь вам нужно внимательно присмотреться, чтобы увидеть все, что привело вас к этому моменту. Возможно, вы усвоили урок, но действительно ли вы понимаете, что заставило вас усвоить эти уроки?
Это то, что нужно учитывать, когда вы движетесь через энергию примерно в это время, потому что прямо сейчас есть возможность получить больше знаний о том, почему вам пришлось пройти через все, что у вас есть, чтобы с этого момента вы могли по-настоящему жить Совершенно новая история.