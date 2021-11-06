Родные семи погибших при крушении Ан-12 под Иркутском прилетят для опознания и экспертизы ДНК

Родные семи погибших при крушении Ан-12 у села Пивовариха прилетят в Иркутск, сообщили в пятницу в правительстве Иркутской области. В тот день в региональном бюро судмедэкспертизы подтвердили обнаружение тел и останков всех девяти человек, находившихся на борту самолета в момент авиакатастрофы. Как оказалось, погибших еще не прошли идентификацию.
«Есть информация о желании семи родственников жертв авиакатастрофы приехать в Иркутск. По прибытию будет обеспечено их сопровождение психологами. Для их размещения уже подготовлена гостиница. Более подробная информация... будет известна после готовности результатов генетической экспертизы», — сообщили в региональном правительстве.
Губернатор Игорь Кобзев отметил на своей странице в Instagram, что приезд ожидается 7-8 ноября. Все расходы взяла на себя авиакомпания «Гродно» - ей принадлежал разбившийся Ан-12. Ее представители, а также Минтранса Белоруссии тоже заявили о прибытии в Иркутск.
Как сообщал "Курьер.Среда", авиакатастрофа произошла вечером 3 ноября - воздушное судно заходило на посадку и пропало с радаров во время второго круга в 7 км от аэропорта. Ан-12 летел по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, возвращался после рейса по доставке продуктов на Чукотку.
СК расследует уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Среди причин причин крушения называют ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность самолета. Напомним, оно эксплуатировалось более 53 лет. На месте трагедии обнаружили два черных ящика.
Командир и бортмеханик были гражданами России, второй пилот и борт-радист — украинцы, штурман и оба инженера — представители Белоруссии. На борту также находились два пассажира - руководители компании "Заполярье".