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Сбежавшая из-под венца бывшая жена Прохора Шаляпина нашлась на Кавказе

6:03:4011/6/2021
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Лариса Копенкина не вспоминает о несостоявшейся свадьбе и наслаждается жизнью.

Лариса Копенкина наслаждается жизнью. Фото: соцсети

В жизни состоятельной Ларисы Копенкиной должен был свершиться новый поворот - была намечена свадьба с бизнесменом Василием Райским, однако перед самым бракосочетанием  невеста пропала.

Она попросила свою подругу, занимавшуюся приготовлениями и организацией торжества объяснить все гостям, после чего в течение долгого времени никто не понимал, куда делась бывшая жена Прохора Шаляпина. Даже высказывались предположения, что она с ним.

Однако оказалось, что 66-летняя бизнесвумен наслаждается жизнью и дышит полной грудью. Она находится на Кавказе и шлет оттуда фото.

Бывший жених Василий Райский перестал общаться с кем-либо - настолько тяжело он перенес расставание с возлюбленной. Лариса не вспоминает о свадьбе, про жениха тоже не упоминает, зато она успела побывать в Долине нарзанов и обсерватории Роскосмоса в Карачаево-Черкессии, в Замке Коварства и Любви, на Театральной площади и в театре имени Федора Шаляпина в Ессентуках, на термальных источниках Кабардино-Балкарии. В общем, туризм, активный образ жизни и новые впечатления, тут не до свадьбы, пишет издание Starhit.

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кавказсбежала невестаотдых в горахЛариса Копенкина
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