Новый пикап Toyota Tundra 2022 года: производители озвучили цену

Стартовая цена на новый пикап Toyota Tundra 2022 года была объявлена на уровне 37 645 долларов, что на 20 долларов меньше, чем у эталонного Ford F-150 в ближайшей конфигурации, пишет foxnews.com.
Двухколесная кабина начального уровня Tundra SR Double Cab имеет 6,5-футовую платформу и 348 л.с./405 фунт-футов с турбонаддувом V6, в то время как двигатель F-150 XL SuperCab аналогичного размера рассчитан на 400 л.с. футов
Tundra также соответствует рейтингу комбинированной экономии топлива F-150 EPA в 20 миль на галлон, в то время как более высокие комплектации, начиная с SR5, получают версию V6 мощностью 398 л.с.
Замена на 2,7-литровый V6 F-150 мощностью 325 л.с./400 фунт-футов снижает цену до 36 266 долларов и улучшает экономию топлива до 22 миль на галлон.
Самая дорогостоящая модель Tundra, которая будет доступна, когда она появится в выставочных залах в ближайшие недели, будет роскошной моделью CrewMax 4x4 1794 Edition по цене от 62 715 долларов.
Следующей весной Toyota добавит дополнительную гибридную версию V6 мощностью 439 л.с./583 фунт-фут, которая, как ожидается, будет более экономичной, чем менее мощный негибридный двигатель, и будет стандартной для внедорожной модели TRD Pro, которая еще не определена цена.