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Новый пикап Toyota Tundra 2022 года: производители озвучили цену

2:30:0411/6/2021
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Следующей весной Toyota добавит дополнительную гибридную версию V6, которая, как ожидается, будет более экономичной, чем менее мощный негибридный двигатель.

Toyota Tundra SR5 оснащается двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 398 л.с. Фото: Foxnews.com

Стартовая цена на новый пикап Toyota Tundra 2022 года была объявлена ​​на уровне 37 645 долларов, что на 20 долларов меньше, чем у эталонного Ford F-150 в ближайшей конфигурации, пишет foxnews.com.

Двухколесная кабина начального уровня Tundra SR Double Cab имеет 6,5-футовую платформу и 348 л.с./405 фунт-футов с турбонаддувом V6, в то время как двигатель F-150 XL SuperCab аналогичного размера рассчитан на 400 л.с. футов

Tundra также соответствует рейтингу комбинированной экономии топлива F-150 EPA в 20 миль на галлон, в то время как более высокие комплектации, начиная с SR5, получают версию V6 мощностью 398 л.с.

Замена на 2,7-литровый V6 F-150 мощностью 325 л.с./400 фунт-футов снижает цену до 36 266 долларов и улучшает экономию топлива до 22 миль на галлон.

Самая дорогостоящая модель Tundra, которая будет доступна, когда она появится в выставочных залах в ближайшие недели, будет роскошной моделью CrewMax 4x4 1794 Edition по цене от 62 715 долларов.

Следующей весной Toyota добавит дополнительную гибридную версию V6 мощностью 439 л.с./583 фунт-фут, которая, как ожидается, будет более экономичной, чем менее мощный негибридный двигатель, и будет стандартной для внедорожной модели TRD Pro, которая еще не определена цена.

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