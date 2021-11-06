В горах Алтая потерялся турист из Новосибирской области

В Горном Алтае исчез 27-летний житель поселка Краснообск Новосибирской области. По данным республиканского управления МЧС, он пошел в одиночный поход еще 1 ноября. Но с тех пор ничего неизвестно о его судьбе.
При этом турист заранее зарегистрировался в органах МЧС. Он планировал пройти к Аккемскому озеру и вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе и Кучерлинского озера либо по верхам через «Каменную избу».
5 ноября путешественник должен был закончить маршрут, но пока не вышел на связь.
2 и 3 ноября в районе маршрута наблюдалась непогода: был шквалистый ветер до 35 м/с, снегопад, температура воздуха упала до -20 градусов.
Пропавшего новосибирца разыскивают трое полицейских, готовятся выехать спасатели МЧС. Поскольку местность является трудно проходимой и горной, 6 ноября планируют привлечь авиацию МЧС Красноярского спасцентра.