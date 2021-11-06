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06.11
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В горах Алтая потерялся турист из Новосибирской области

5:40:4511/6/2021
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5 ноября турист должен был завершить путешествие, однако до сих пор не выходит на связь. Накануне в месте маршрута был шквалистый ветер и ударил мороз до -20 градусов.

В алтайских горах не могут найти туриста из Новосибирской области. Фото: Векипедия

В Горном Алтае исчез 27-летний житель поселка Краснообск Новосибирской области. По данным республиканского управления МЧС, он пошел в одиночный поход еще 1 ноября. Но с тех пор ничего неизвестно о его судьбе.

При этом турист заранее зарегистрировался в органах МЧС. Он планировал пройти к Аккемскому озеру и вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе и Кучерлинского озера либо по верхам через «Каменную избу».

5 ноября путешественник должен был закончить маршрут, но пока не вышел на связь.

2 и 3 ноября в районе маршрута наблюдалась непогода: был шквалистый ветер до 35 м/с, снегопад, температура воздуха упала до -20 градусов.

Пропавшего новосибирца разыскивают трое полицейских, готовятся выехать спасатели МЧС. Поскольку местность является трудно проходимой и горной, 6 ноября планируют привлечь авиацию МЧС Красноярского спасцентра.

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