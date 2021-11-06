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Дети со СМА в Новосибирской области остались без жизненно важных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам»: СК начал проверку

6:33:2811/6/2021
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Четверо детей в регионе с генетическим заболеванием не получают лекарства, без которых невозможно прожить.

Дети со СМА ждут лекарства. Фото: Pxfuel

В Новосибирской области дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) не могут получить препараты для поддерживающей терапии. Об этом сообщили в фонде «Звезда на ладошке».

Трехлетний малыш со СМА Егор Некряч остался с лекарствами для терапии всего на период чуть более месяца, у его родителей только четыре с половиной флакона рисдиплама. Мама мальчика боится, что препарат не будет доставлен вовремя и ее сын останется без лечения.

Кроме Егора еще трое детей в регионе нуждаются в препарате, без которого им будет очень сложно.

СМА — генетическое заболевание. Дети с таким диагнозом не могут самостоятельно дышать и глотать, так как у них поражаются нейроны спинного мозга, отвечающие за движение. Повзрослев. такие пациенты теряют подвижность. Их конечности перестают сгибаться, происходит деформация всего скелета.

После публикаций в СМИ обеспечением маленьких пациентов препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам» занялся Следственный комитет. Там поведут проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям региональных властей.

- Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению детей бесплатными лекарственными препаратами, - сообщили 6 ноября в управлении СК по региону.

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лекарствадетипрепаратыСМА«Звезда на ладошке»
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