Дети со СМА в Новосибирской области остались без жизненно важных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам»: СК начал проверку

В Новосибирской области дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) не могут получить препараты для поддерживающей терапии. Об этом сообщили в фонде «Звезда на ладошке».
Трехлетний малыш со СМА Егор Некряч остался с лекарствами для терапии всего на период чуть более месяца, у его родителей только четыре с половиной флакона рисдиплама. Мама мальчика боится, что препарат не будет доставлен вовремя и ее сын останется без лечения.
Кроме Егора еще трое детей в регионе нуждаются в препарате, без которого им будет очень сложно.
СМА — генетическое заболевание. Дети с таким диагнозом не могут самостоятельно дышать и глотать, так как у них поражаются нейроны спинного мозга, отвечающие за движение. Повзрослев. такие пациенты теряют подвижность. Их конечности перестают сгибаться, происходит деформация всего скелета.
После публикаций в СМИ обеспечением маленьких пациентов препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам» занялся Следственный комитет. Там поведут проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям региональных властей.
- Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению детей бесплатными лекарственными препаратами, - сообщили 6 ноября в управлении СК по региону.