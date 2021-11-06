Шоколад и черника улучшают работу мозга и память. Какие еще три продукта также работают?

Мозг - один из важнейших органов вашего тела, и его здоровье может иметь решающее значение для предотвращения некоторых заболеваний. По мнению экспертов, некоторые продукты могут принести пользу общему здоровью вашего мозга и даже помочь предотвратить потерю памяти.
Пища, которую вы едите, может иметь жизненно важное значение для поддержания здоровья вашего мозга, что, в свою очередь, может улучшить общие функции, такие как концентрация и память. Хотя определенные формы потери памяти могут естественным образом возникнуть в результате старения, соблюдение здоровой диеты может помочь сохранить силу вашего мозга, пишет express.co.uk.
Ваш мозг работает на вас круглосуточно, а нейтроны выдают информацию, даже когда вы спите.
Как и автомобильному двигателю, вашему телу для работы требуется топливо, и то, что вы едите, может иметь прямое влияние на работу ваших жизненно важных органов.
По мнению экспертов Frederick Health, мозгу, в частности, требуется «высококачественное топливо», чтобы работать с максимальной эффективностью.
Эксперты утверждают: «Продукты с витаминами, минералами и антиоксидантами питают ваш мозг и защищают его от окислительного стресса, который представляет собой дисбаланс между производством свободных радикалов (молекул с одним или несколькими неспаренными электронами) и антиоксидантов (веществ, которые нейтрализуют или удаляют свободные радикалы, отдавая электрон) в организме, что может привести к повреждению клеток и тканей ".
Точно так же продукты низкого качества, такие как рафинированный сахар или полуфабрикаты, могут снизить способность вашего мозга работать с максимальной производительностью.
Хотя исследования в этой области, известной как пищевая психиатрия, все еще расширяются и со временем узнают больше, есть некоторые продукты, которые, по утверждениям экспертов, оказывают положительное влияние на мозг.
Вот пять продуктов, которые вы можете включить в здоровую диету, чтобы укрепить здоровье своего мозга.
Жирная рыбаРыба и, в частности, жирная рыба, как известно, обладают рядом преимуществ для здоровья, в том числе улучшают здоровье сердца и кровообращение,
Это связано с высоким содержанием омега-3 в морепродуктах.
Однако, по мнению экспертов, эти омега-3 также могут играть решающую роль в поддержании работы вашего мозга в отличном состоянии.
Исследования показали, что омега-3 могут замедлить возрастное снижение умственных способностей и снизить риск развития болезни Альцгеймера .
Мозг также использует омега-3 для создания мозговых и нервных клеток, которые, опять же, имеют решающее значение для памяти и обучения.
ЧерникаЧерника полна антоцианов - группы растительных соединений, которые обладают антиоксидантным действием.
Антиоксиданты полезны для облегчения окислительного воспаления и стресса, которые, согласно исследованию 2020 года, могут способствовать старению мозга и нейродегенеративным заболеваниям.
Другой клинический обзор 11 исследований показал, что черника может улучшить память как у детей, так и у пожилых людей.
БрокколиБрокколи, как и черника, наполнена антиоксидантами, поэтому обладает многими аналогичными преимуществами для мозга.
Кроме того, брокколи также богата витамином К.
Витамин К может помочь при образовании сфинголипидов - жира, который накапливается в клетках мозга.
В результате это может помочь с функцией памяти, согласно исследованию 2016 года.
В исследовании утверждается: «Повышенное потребление витамина К с пищей связано с менее серьезными нарушениями субъективной памяти у пожилых людей».
Темный шоколадТемный шоколад часто рассматривается как «более здоровая» альтернатива сливочному аналогу молочного шоколада.
Хотя употребление слишком большого количества шоколада не рекомендуется для сбалансированной диеты, умеренное употребление шоколада на самом деле может оказаться полезным для вашего мозга.
Помимо антиоксидантов, темный шоколад и какао-порошок также содержат кофеин и флавоноиды, которые, как было установлено, улучшают здоровье мозга.
Флавоноиды - это группа антиоксидантных растительных соединений.
Они могут собираться в частях мозга, которые сосредоточены на обучении и памяти, и исследования показывают, что они действительно могут замедлить возрастное умственное снижение.
Одно исследование 2016 года показало, что из 900 человек те, кто ел шоколад чаще, лучше справлялись с рядом умственных задач по сравнению с людьми, которые его употребляли редко.
ОрехиОрехи богаты полезными жирами. Согласно исследованиям, эти полезные жиры могут быть связаны с более низким риском снижения когнитивных функций у пожилых людей.
Кроме того, согласно исследованию 2016 года, считается, что содержание витамина Е в орехах замедляет умственное снижение, предотвращая повреждение свободными радикалами.