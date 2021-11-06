Против угрожавшего массовыми убийствами школьника возбуждено уголовное дело на Чукотке

Уголовное дело по факту угрозы массового убийства было возбуждено в отношении подростка на Чукотке. Об этом рассказал представитель регионального УФСБ. Он пояснил, что дело возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
- СУ СК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — уточнил собеседник для РИА Новости.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в середине октября в Анадыре подросток пообещал прийти в школу с оружием и начать убивать. Данную угрозу он опубликовал в WhatsApp.
Учащиеся увидели сообщение и предприняли действия для того, чтобы этого не случилось. Подростка задержали, у него нашли пневматическое оружие.