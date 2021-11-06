Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Против угрожавшего массовыми убийствами школьника возбуждено уголовное дело на Чукотке

7:01:5411/6/2021
0

В Анадыре подросток опубликовал в WhatsApp сообщение, в котором заявил, что собирается совершить нападение в образовательном учреждении. У него изъяли оружие.

На Чукотке возбуждено уголовное дело после угрозы массового убийства. Фото: Flickr

Уголовное дело по факту угрозы массового убийства было возбуждено в отношении подростка на Чукотке. Об этом рассказал представитель регионального УФСБ. Он пояснил, что дело возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

- СУ СК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — уточнил собеседник для РИА Новости.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в середине октября в Анадыре подросток пообещал прийти в школу с оружием и начать убивать. Данную угрозу он опубликовал в WhatsApp.

Учащиеся увидели сообщение и предприняли действия для того, чтобы этого не случилось. Подростка задержали, у него нашли пневматическое оружие.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
уголовное делоугроза убийствапневматической оружие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Неудачная шутка затянулась?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Все варианты штамма коронавируса «Дельта»: симптомы, побочные эффекты, антитела, какой штамм самый агрессивный
6:59:58 11/6/2021
Все варианты штамма коронавируса «Дельта»: симптомы, побочные эффекты, антитела, какой штамм самый агрессивный
Светлые поздравления в Международный день памяти животных, погибших от рук человека 6 ноября
6:55:44 11/6/2021
Светлые поздравления в Международный день памяти животных, погибших от рук человека 6 ноября
Кто может заболеть коронавирусом после полной вакцинации против ковид: предпосылки для этого, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены
6:52:15 11/6/2021
Кто может заболеть коронавирусом после полной вакцинации против ковид: предпосылки для этого, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены
БердскВ Бердске девушка на коне перекусила в McDonald’s, воспользовавшись услугой МакАвто
6:50:35 11/6/2021
В Бердске девушка на коне перекусила в McDonald’s, воспользовавшись услугой МакАвто
Дети со СМА в Новосибирской области остались без жизненно важных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам»: СК начал проверку
6:33:28 11/6/2021
Дети со СМА в Новосибирской области остались без жизненно важных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам»: СК начал проверку
БердскВ Бердске суд вынес приговор браконьеру, срубившему сосну в особо охраняемом природном парке «Бердская коса»
6:17:38 11/6/2021
В Бердске суд вынес приговор браконьеру, срубившему сосну в особо охраняемом природном парке «Бердская коса»
Сбежавшая из-под венца бывшая жена Прохора Шаляпина нашлась на Кавказе
6:03:40 11/6/2021
Сбежавшая из-под венца бывшая жена Прохора Шаляпина нашлась на Кавказе
7 ноября – церковный праздник праведной Тавифы Иоппийской: история, как апостол Петр воскресил из мертвых святую
6:00:30 11/6/2021
7 ноября – церковный праздник праведной Тавифы Иоппийской: история, как апостол Петр воскресил из мертвых святую
В горах Алтая потерялся турист из Новосибирской области
5:40:45 11/6/2021
В горах Алтая потерялся турист из Новосибирской области
Родные семи погибших при крушении Ан-12 под Иркутском прилетят для опознания и экспертизы ДНК
5:03:20 11/6/2021
Родные семи погибших при крушении Ан-12 под Иркутском прилетят для опознания и экспертизы ДНК