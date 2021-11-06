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06.11
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В Бердске девушка на коне перекусила в McDonald’s, воспользовавшись услугой МакАвто

6:50:3511/6/2021
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Всадница припарковалась среди автомобилей в очереди к окошечку для выдачи фаст-фуда, чем вызвала оживленный отклик у пользователей соцсетей.

Девушка на коне воспользовалась услугой МакАвто в Бердске. Фото: Прислал "Курьер.Среда" Сергей Пантин

Девушку на лошади заметили покупающей еду в МакАвто в Бердске. Точка McDonald’s находится недалеко от федеральной трассы Р-256.

-Ты не ты, когда голоден, - подписал автор сделанное фото.

Девушка на коне припарковалась среди железных коней в очереди к окошечку, работающему в режиме МакАвто, рассказал Сергей, приславший фото "Курьер.Среда" 6 ноября.

Фотографии всадницы, опубликованные в Сети, вызвали большой интерес у интернет-сообщества.

Фото быстро разошлось по соцсетям, пользователи щедро снабжают его комментариями.

-Два бигмака, пожалуйста, и сена под пряным соусом для скакуна.

-Ну а что, налог повысили вдвое на транспорт, вот выкручиваются как могут...

-Ему же в макконюшню...

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коньMcDonald’sперекусвсадница
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