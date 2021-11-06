В Бердске девушка на коне перекусила в McDonald’s, воспользовавшись услугой МакАвто

Девушку на лошади заметили покупающей еду в МакАвто в Бердске. Точка McDonald’s находится недалеко от федеральной трассы Р-256.
-Ты не ты, когда голоден, - подписал автор сделанное фото.
Девушка на коне припарковалась среди железных коней в очереди к окошечку, работающему в режиме МакАвто, рассказал Сергей, приславший фото "Курьер.Среда" 6 ноября.
Фотографии всадницы, опубликованные в Сети, вызвали большой интерес у интернет-сообщества.
Фото быстро разошлось по соцсетям, пользователи щедро снабжают его комментариями.
-Два бигмака, пожалуйста, и сена под пряным соусом для скакуна.
-Ну а что, налог повысили вдвое на транспорт, вот выкручиваются как могут...
-Ему же в макконюшню...