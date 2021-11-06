Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Взорвавшийся в ДТП бензовоз убил не менее 100 человек в Сьерра-Леоне: Погибшие бросились воровать топливо

8:07:2311/6/2021
0

По информации местных СМИ, также сгорел автобус с людьми и несколько автомобилей, магазины и лавки, расположенные поблизости. Трагедия попала на видео.

Взрыв в Западной Африке унес много жизней. Фото: Twitter

Огромное количество жертв после аварии бензовоза на перекрестке произошло в Сьерра-Леоне. Об этом стало известно из сообщения мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

По словам градоначальника, от взрыва, произошедшего после аварии, в которой бензовоз столкнулся с грузовиком в жилом квартале Бай Бурех Роуд, погибло не менее 100 человек.

- Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в  Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек, - написала она на своей странице в Facebook.

Очевидцы утверждают, что жертв намного больше, об этом сообщает Daily Star. Мужчина рассказал для издания, что трагедия произошла в 22:00 по местному времени и после ДТП люди бросились воровать бензин, вытекающий из грузовика, что и привело к таким страшным последствиям.

Местный портал Sierraloaded сообщил более чем о 400 жертвах. По его информации, также сгорел автобус с людьми и несколько автомобилей, магазины и лавки, расположенные поблизости.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
жертвыДТПавариявзрыв бензовоза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не побоялись?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе
8:00:17 11/6/2021
«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе
Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября
7:50:39 11/6/2021
Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября
7:20:24 11/6/2021
В Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября
Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся
7:01:55 11/6/2021
Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся
Против угрожавшего массовыми убийствами школьника возбуждено уголовное дело на Чукотке
7:01:54 11/6/2021
Против угрожавшего массовыми убийствами школьника возбуждено уголовное дело на Чукотке
Можно ли 7 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник праведной Тавифы Иоппийской?
7:00:23 11/6/2021
Можно ли 7 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник праведной Тавифы Иоппийской?
Все варианты штамма коронавируса «Дельта»: симптомы, побочные эффекты, антитела, какой штамм самый агрессивный
6:59:58 11/6/2021
Все варианты штамма коронавируса «Дельта»: симптомы, побочные эффекты, антитела, какой штамм самый агрессивный
Светлые поздравления в Международный день памяти животных, погибших от рук человека 6 ноября
6:55:44 11/6/2021
Светлые поздравления в Международный день памяти животных, погибших от рук человека 6 ноября
Кто может заболеть коронавирусом после полной вакцинации против ковид: предпосылки для этого, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены
6:52:15 11/6/2021
Кто может заболеть коронавирусом после полной вакцинации против ковид: предпосылки для этого, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены
БердскВ Бердске девушка на коне перекусила в McDonald’s, воспользовавшись услугой МакАвто
6:50:35 11/6/2021
В Бердске девушка на коне перекусила в McDonald’s, воспользовавшись услугой МакАвто