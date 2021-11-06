Взорвавшийся в ДТП бензовоз убил не менее 100 человек в Сьерра-Леоне: Погибшие бросились воровать топливо

Огромное количество жертв после аварии бензовоза на перекрестке произошло в Сьерра-Леоне. Об этом стало известно из сообщения мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.
По словам градоначальника, от взрыва, произошедшего после аварии, в которой бензовоз столкнулся с грузовиком в жилом квартале Бай Бурех Роуд, погибло не менее 100 человек.
- Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек, - написала она на своей странице в Facebook.
Очевидцы утверждают, что жертв намного больше, об этом сообщает Daily Star. Мужчина рассказал для издания, что трагедия произошла в 22:00 по местному времени и после ДТП люди бросились воровать бензин, вытекающий из грузовика, что и привело к таким страшным последствиям.
Местный портал Sierraloaded сообщил более чем о 400 жертвах. По его информации, также сгорел автобус с людьми и несколько автомобилей, магазины и лавки, расположенные поблизости.