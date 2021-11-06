Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября

Новые данные по распространению кооронавируса в Новосибирской области обнародовал в субботу оперативный штаб.
За сутки на 6 ноября в регионе выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего зафиксировано за все время пандемии 73 177 заболевших, в том числе 7207 детей.
Выздоровлением закончилось заболевание за последние сутки 98 новосибрцев. А с начала пандемии полностью поправились и выписались 54 611 человек.
Однако число жертв ковида в Новосибирской области не уменьшается.
-Скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 35 лет, 45 лет, 48 лет, 62 года, 62 года, 64 года, 64 года, 66 лет, 68 лет, 81 год, 83 года, 84 года и женщины в возрасте 64 года, 69 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умер 3461 человек, - подтвердили данные в оперштабе.
В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лечатся 3654 пациента, среди них 60 - дети.
318 человек находятся в реанимации, по данным на субботу. 49 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки обнаружили 15 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В целом бердчане пополнили ковидную статистику Новосибирской области на 2812 человек.