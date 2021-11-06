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Пассажир поезда Москва-Адлер закрылся в купе и открыл стрельбу, ранив полицейского

8:22:3311/6/2021
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44-летний житель Ставрополя оказал сопротивление, но в итоге был задержан бойцами Росгвардии. В ходе операции вагон пришлось отцепить, а пассажирам отойти на безопасное расстояние.

На станции Тула из поезда вытащили опасного пассажира. Фото: Wikimedia Commons

В поезде, следовавшем из Москвы в Адлер, был ранен полицейский. Огнестрельное ранение в руку он получил от пассажира, который заперся в купе и не хотел открывать дверь. О происшествии в пассажирском поезде стало известно из сообщения пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. В полицию на станции Тула обратился начальник поезда, он сообщил о неадекватном пассажире и попросил о помощи.

- К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина - житель Ставрополя 1977 года рождения - закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку, - сообщили в транспортной полиции для ТАСС.

Вызволять агрессивного пассажира пришлось бойцам Росгвардии, мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время происшествия пассажиров попросили покинуть вагон и отойти на безопасное расстояние, сам вагон был оцеплен полицейскими. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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пассажирранениесотрудник полиции
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