В Бердске неизвестный сбил стоящий у БЭМЗа Haval Jolion. За 2 дня после первого снега произошло 4 ДТП на бердских дорогах

Старший госинспектор управления ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман 6 ноября рассказала «Курьер.Среда» о дорожных происшествиях, произошедших в Бердске в ноябре. Отмечается, что все ДТП случились после того, как дороги засыпало снегом.
Так, утром 3 ноября у дома №37 по ул. Первомайской. водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», в пути следования столкнулся с «Тойотой Короллой». По выводам инспекторов, участники аварии выбрали неправильную скорость — несоответствующую конкретным дорожным условиям.
Вечером того же дня произошло столкновение «Субару Импреза» и «Хонды ЦР-В» у дома №2 на ул. К. Маркса. Причиной этого ДТП стал неправильный выбор дистанции.
Около 11 часов утра 4 ноября в аварию попали «Киа Рио» и КамАЗ с полуприцепом у дома №20А в Микрорайоне. В этом случае, госавтоинспекторы полагают, что водители не соблюли очередность проезда.
В начале шестого вечера в четверг ДТП зафиксировали на Зеленой роще. Только установить пока удалось лишь одного участника аварии. Второй скрылся с места происшествия. При этом сбежавший водитель врезался в стоявший автомобиль «Хавал Елион». Предположительно, неустановленный участник гнал на большой скорости по дороге, ведущей от остановки «Зеленая роща» к Бердскому электромеханическому заводу.
Как отметила Ольга Гейнисман, в этих ДТП ни один человек не пострадал, а вот автомобили получили повреждения.