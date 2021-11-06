Антипрививочники из скорой помощи забрали заявления об увольнении: Стала известна причина

Водитель станции скорой медицинской помощи в Облучье Еврейской АО Иван Краснослободцев в беседе с журналистами рассказал, что послужило причиной тому, что большинство из бригад, решивших ранее уволиться, накануне отозвали свои заявления на увольнение. Как пояснил мужчина, руководство обратило внимание на проблему и стало проявлять гибкость в данном вопросе.
Ранее главный врач скорой помощи ЕАО Владислав Коган, зампред правительства региона Валерий Жуков, а также руководитель здравоохранения округа Андрей Лебедев провели встречу с сотрудниками, массово написавшими заявления об увольнении после отказа вакцинироваться.
- Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать, – рассказал собеседник ОСН.
Мужчина уточнил, что пока нет решения о разрешении работать без прививок для сотрудников с высокими титрами.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 15 сотрудников «скорой помощи» из города Облучье, расположенного в Еврейской автономной области написали заявления об увольнении. К такому решению они пришли после постановления о обязательной вакцинации и невозможности работать без прививки. К акции присоединились еще 12 человек.
Ранее в Минздраве заявили, что город с населением в 25 тысяч человек не останется без медицинской помощи. Но позже решили перераспределить силы.