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Антипрививочники из скорой помощи забрали заявления об увольнении: Стала известна причина

9:45:0111/6/2021
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Водитель "скорой" рассказал, что руководство разрешило им сделать анализ на антитела и в случае высоких показателей сотрудникам могут разрешить работать без вакцинации.

Фельдшера "скорой помощи" забрали заявления об увольнении и будут продолжать обслуживать больных. Фото: Flickr
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Водитель станции скорой медицинской помощи в Облучье Еврейской АО Иван Краснослободцев в беседе с журналистами рассказал, что послужило причиной тому, что большинство из бригад, решивших ранее уволиться, накануне отозвали свои заявления на увольнение. Как пояснил мужчина, руководство обратило внимание на проблему и стало проявлять гибкость в данном вопросе.

Ранее главный врач скорой помощи ЕАО Владислав Коган, зампред правительства региона Валерий Жуков, а также руководитель здравоохранения округа Андрей Лебедев провели встречу с сотрудниками, массово написавшими заявления об увольнении после отказа вакцинироваться.

- Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать, – рассказал собеседник ОСН.

Мужчина уточнил, что пока нет решения о разрешении работать без прививок для сотрудников с высокими титрами.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 15 сотрудников «скорой помощи» из города Облучье, расположенного в Еврейской автономной области написали заявления об увольнении. К такому решению они пришли после постановления о обязательной вакцинации и невозможности работать без прививки. К акции присоединились еще 12 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что город с населением в 25 тысяч человек не останется без медицинской помощи. Но позже решили перераспределить силы.

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прививкизаявлениеСкорая помощь.Вакцинация.
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