Новые рекорд по заболевшим в России за сутки: На 6 ноября выявили 41 335 заразившихся

В России за минувшие сутки выявили 41 335 случаев коронавируса. Это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии.
Как сообщили 6 ноября в федеральном оперативном штабе, новых заразившихся коронавирусной инфекции обнаружили во всех 85 российских регионах. При этом 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 8 755 930 заболевших ковидом.
В оперштабе подтвердили 1188 летальных исходов среди людей, у которых диагностировали коронавирус. С учетом последних смертей всего в России скончались от ковида 245 635 человек.
За прошедшие сутки в России выздоровел 29 201 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. За все время пандемии - с марта 2020 года - зафиксировано 7 535 172 вылечившихся россиян.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве - 6880, Санкт-Петербурге - 3138 и Подмосковье - 3085.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за минувшие сутки суточный прирост заболевших составил 390 человек, скончались 15 пациентов.