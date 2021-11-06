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СК предъявит обвинение в покушении на убийство четверым избившим отца с ребенком в Новой Москве

10:44:5711/6/2021
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Следователи допросили всех очевидцев по делу о нападении. С пострадавшим 4-летним мальчиком сейчас работают психологи.

Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве являются братьями. Фото: Скриншот

Задержанным после избиения отца с сыном в Новой Москве Следственный комитет намерен в ближайшее время предъявить обвинение. Кроме того, четверых задержанных проверят на причастность к другим преступлениям.

«В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых», — цитирует ТАСС официального представителя московского управления СКР Юлию Иванову.

Следователи допросили всех очевидцев по делу о нападении. С пострадавшим 4-летним мальчиком сейчас работают психологи. Как сообщал "Курьер.Среда", нападавшие ударили и его.

Нападавшим предъявят обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего. Переквалифицировать статью с "Хулиганства" на более жесткую потребовал председатель СКР Александр Бастрыкин, поскольку у одного из нападавших был замечен "колюще-режущий предмет".

Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 4 ноября толпа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки. На записи видно, что отец пытается защитить сына, предлагает драться один на один. Сначала мальчик стоит возле дерущихся, а потом убегает.

Задержанные оказались братьями, приехавшими из Оренбурга. Все они граждане России.

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