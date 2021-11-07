Угрозу падения астероида в NASA хотят предотвращать ядерной бомбой

Согласно новому исследованию, запуск ядерной боеголовки по небольшому астероиду, находящемуся на курсе столкновения с Землей, может предотвратить попадание 99% его частиц в планету, пишет dailymail.co.uk.
Каждые два года Центр изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии проводит моделирование результата удара астероида.
В сценарии этого года вымышленный астероид длиной 329 футов (100 метров), получивший название 2021 PDC, не был обнаружен до тех пор, пока не прошло всего шесть месяцев с момента столкновения с планетой - недостаточно времени, чтобы отправить космический корабль, чтобы подтолкнуть его, или предпринять какие-либо действия на планете. планета, чтобы спасти много жизней.
Однако новое исследование Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, показало, что мегатонная ядерная бомба, взорвавшаяся у поверхности астероида, уничтожит его, не оставив тысячи крупных фрагментов, все еще направляющихся к Земле.
«Если мы применим надежную технику ядерного разрушения, по крайней мере, за месяц до столкновения, мы сможем предотвратить попадание на Землю 99 или более процентов ударной массы», - сказал Gizmodo ведущий автор исследования Патрик Кинг.
Эта идея стала основной в голливудских фильмах-катастрофах, наиболее известной из которых является фильм 1998 года «Армагеддон», в котором Брюс Уиллис и бригада глубинных бурильщиков отправляются к приближающемуся гигантскому астероиду, чтобы взорвать его.
В отличие от Армагеддона, команда Университета Джона Хопкинса считает, что достаточно просто выстрелить ядерной бомбой по астероиду с земли - не нужно выводить Уиллиса из отставки.
Это не первый раз, когда НАСА или другие ученые-планетологи исследовали идею использования ядерной бомбы для уничтожения приближающегося астероида, но команда изучила потенциальный путь многих полученных фрагментов.
Раньше считалось, что даже если нам удастся взорвать большой космический камень, некоторые из фрагментов все равно будут достаточно большими, чтобы разрушить города и вызвать массовые разрушения.
Имитационные учения в мае, финансируемые НАСА, показали, что даже запуск ядерной бомбы по космическому камню за шесть месяцев до того, как он упадет на Землю, не приведет к его разрушению.
Однако команда Джона Хопкинса оспаривает эти выводы, более внимательно изучая ядерный взрыв и образовавшиеся от него фрагменты, которые «поднимаются вверх».
Чтобы понять истинный путь фрагментов разрушенного астероида, команда смоделировала их результирующую орбиту и траекторию, отслеживая их от взрыва мегатонной ядерной бомбы до их конечной орбиты вокруг Солнца.
КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Большая ядерная боеголовка мощностью в одну мегатонну будет запущена с Земли на астероид, направляющийся к планете.
Это в 50 раз мощнее, чем Little Boy, сброшенный США на Хиросиму в 1945 году.
Он будет настроен на детонацию прямо над поверхностью астероида.
Это послало бы ударную волну, которая разорвала бы космический камень на части, заставив его распасться на тысячи гораздо меньших частей.
Эксперты проследили вероятную траекторию и обнаружили, что если ядерная бомба взорвется за два месяца до того, как скала должна была упасть на Землю, 99 процентов осколков не попадут в планету.
Вероятно, что прибывший один процент должен распасться в атмосфере Земли, не причинив никакого ущерба.
Команда исследовала влияние гравитации других планет во внутренней солнечной системе, таких как Венера и Марс, на их траекторию, а также возможность их столкновения с Землей.
Их моделирование показало, что эта массивная бомба, в 50 раз более мощная, чем «Маленький мальчик», разрушившая Хиросиму во время Второй мировой войны, сработает, если воспламенится у поверхности космической скалы высотой 328 футов (100 м) на пути к Земле.
Они проверили свои выводы на пяти разных расстояниях от планеты, обнаружив, что они работают во всех случаях - так что это был бы жизнеспособный вариант для прибывших в последнюю минуту.
Очевидно, что чем раньше до удара будет выпущена ядерная бомба, тем лучше, поскольку это еще больше уменьшит объем поступающих материалов, как они обнаружили.
Чем крупнее астероид, направляющийся к планете, тем больше нужно заранее запустить ядерную бомбу, чтобы не дать крупным осколкам по-прежнему причинять неисчислимый ущерб.
По-прежнему возможно, чтобы 99 процентов образовавшихся фрагментов большого астероида не попали в Землю, но вам нужно ударить по нему за шесть месяцев, а не за один или два месяца с камнем поменьше.
«Мы использовали несколько приближений, чтобы сделать исследование осуществимым, но мы полагаем, что мы уловили основную физику, необходимую для общих наблюдений за ядерным разрушением как методом», - сказал Кинг Gizmodo.
«Большая часть нашей неопределенности вызвана присущей нам неуверенностью в свойствах самих астероидов; нам определенно нужно поддерживать больше космических миссий, чтобы исследовать их свойства более подробно ».
По словам Кинга, это не всегда будет жизнеспособным вариантом, который сказал, что всегда существует вероятность того, что множество более мелких частей все еще ударится о Землю, что вызовет более серьезные проблемы, чем сильное столкновение.
«Сделав несколько фрагментов вместо одного ударника, возможно, мы умножим угрозу», - написал он в газете.
С другой стороны, нарушение имеет свои преимущества, и нарушение может быть успешным там, где отклонение - нет. Все это часть процесса оценки того, какую технику использовать».
Даже если мы узнаем о скале только в самую последнюю минуту, все равно можно «значительно уменьшить масштаб катастрофы, если мы разрушим объект всего за две недели до удара», - сказал Кинг.
«Мы обнаружили, что подрыв может быть очень эффективной стратегией планетарной защиты даже при очень поздних ... вмешательствах, и его следует рассматривать как эффективную стратегию резервного копирования, если предпочтительные методы, требующие длительного времени для предупреждения, потерпят неудачу».
Результаты были опубликованы в журнале Acta Astronautica.
Объяснение: разница между астероидом, метеоритом и другими космическими камнями.
Астероид - это большой кусок камня, оставшийся после столкновений или ранней солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Комета - это скала, покрытая льдом, метаном и другими соединениями. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеор - это то, что астрономы называют вспышкой света в атмосфере при сгорании обломков.
Сам этот мусор известен как метеороид. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом.
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Например, если Земля проходит через хвост кометы, большая часть обломков сгорает в атмосфере, образуя метеорный дождь.
«Планетарная защита!» НАСА запустит ноябрьскую миссию, чтобы отвести «разрушительный» астероид от удара о Землю, НАПРАВЛЯЯ его с помощью космического корабля, сообщает агентство.
НАСА запускает миссию по отражению астероида в глубоком космосе с помощью космического корабля в конце ноября.
Известная как миссия Double Asteroid Redirection Test (DART), космическое агентство США отправит космический корабль DART к паре астероидов - двойной системе Didymos - в 1:20 утра по восточному стандартному времени 24 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9 от космических сил Ванденберга. База в Калифорнии.
2 октября 2022 года DART врежется в один из двух астероидов, известный как Didymoon, на скорости около 13 500 миль в час.
При этом скорость Дидимуна изменится на долю процента, но этого будет достаточно, чтобы НАСА могло измерить его измененную орбиту.
Это станет ценным вкладом в будущие миссии по отражению астероидов.
При ширине около 160 метров (524 фута) Дидимун вращается вокруг гораздо большей космической скалы, известной как Дидимос, примерно 780 метров (2559 футов) в поперечнике.
Дидимун подошел относительно близко к Земле в 2003 году на расстояние 3,7 миллиона миль.