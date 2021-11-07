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Как спать, чтобы спина занимала идеальное положение и не болела по утрам?

10:30:1211/6/2021
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На боку, на спине или на животе: люди спят в самых разных позах. Но какой из них лучше всего подходит для нашей спины?

На боку, на спине или на животе: люди спят в самых разных позах. Фото: Pixabay.com

По утрам болит спина, напряжена ли шея? Это могло быть связано с неправильным положением для сна. Врач и специалист по спине Дитрих Гренемейер объясняет, какая поза ночью является лучшим способом предотвратить боль.

На боку, на спине или на животе: люди спят в самых разных позах. Но какой из них лучше всего подходит для нашей спины? Мы спросили доктора Дитриха Гренемейера, пишет focus.de.

Эксперт объясняет: «Лягте на спину в постели, подложив под голову плоскую подушку. Это лучшее положение для сна для тех, кто не испытывает боли. Итак, вы лежите расслабленно, организм не замечает собственной нагрузки, а межпозвоночные диски забирают воду, которую они потеряли в течение дня».

Советы по конкретным жалобам.

Если вы страдаете от легкой боли в поясничном отделе позвоночника, вы также можете использовать небольшую катушку для колен во время сна. Если у вас есть жалобы на шею, поможет небольшая подушка в полости между шеей и поверхностью кровати. Если у вас сильная боль в спине, согните колени, используя степ-кровать. В этом случае также может помочь боковое положение эмбриона с подушечкой между согнутыми коленями.

Попробуйте принять положение лежа на спине на пару ночей.

Всем, кто ранее спал в положении на боку, в положении эмбриона или на животе, следует попробовать положение лежа на спине. Сначала это может показаться незнакомым. Но через несколько ночей вы обязательно к этому привыкнете. Однако, если вам постоянно неудобно лежать на спине, вам не нужно заставлять себя так лежать. В основном, вы должны чувствовать себя комфортно во время сна, - рекомендует эксперт.

Вы также можете изменить положение для сна ночью. Это расслабляет тело и активирует мышцы.

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Как спите вы? Болит спина?

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