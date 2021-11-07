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Атмосфера Рождества у вас дома: простой рецепт создания праздничного аромата

11:00:0511/6/2021
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Ее простой рецепт, который был просмотрен более 41 600 раз с тех пор, как он был загружен в Интернет в четверг, вызвал волну ажиотажа среди энтузиастов Рождества.

Блогер приносит в свой дом праздничное настроение, наполняя кастрюлю водой и добавляя клюкву, палочки корицы, нарезанный апельсин и несколько веточек розмарина. Фото: Dailymail.co.uk

Австралийская «королева хакеров» создала аромат, от которого ее дом «пахнет Рождеством» - и вы можете сделать свой собственный из четырех простых ингредиентов, пишет dailymail.co.uk.

Мама двоих детей Каролина Макколи пришла в TikTok, чтобы показать своим 1,5 миллионам подписчиков, как они могут оживить праздничный дух, наполнив горшок водой и добавив клюкву, палочки корицы, нарезанный апельсин и несколько веточек розмарина.

Блогер из Перта, штат Вашингтон, оставляет смесь кипеть на плите на слабом огне, посылая аромат аромата, разносящийся по кухне.

Ее простой рецепт, который был просмотрен более 41 600 раз с тех пор, как он был загружен в Интернет в четверг, вызвал волну ажиотажа среди энтузиастов Рождества.

"Как это мило!" - одна женщина написала, а вторая добавила: «Красиво. Определенно пытаюсь это сделать».

Третья сказала, что меняет розмарин на гвоздику, потому что они пахнут «божественно».

Это не первый раз, когда простые советы Каролины снискали похвалу в социальных сетях.

Ранее в этом году ее простое руководство по стирке стало вирусным после того, как она поделилась видео, демонстрирующим фанатам, как она добавляет эфирное масло в шарики для сушки шерсти, чтобы одежда оставалась свежей на долгое время.

После каждого цикла Каролина оставляет дверцу стиральной машины и лоток для моющего средства открытыми, чтобы влага могла уйти и предотвратить накопление грязи и плесени.

По словам Каролины, чтобы удалить стойкие пятна, нужно «поймать их как можно быстрее», намочив пятна в пятновыводителе и бумажном полотенце, прежде чем бросать одежду в стирку.

Вместо того, чтобы оставлять чистое белье в корзине, она сразу же складывает одежду, чтобы не складывать складки.

Метод Каролины был просмотрен более 20 000 раз, и многие говорили, что рады попробовать ее советы.

«О, это выглядит так хорошо, мне придется попробовать», - написал один, а другой добавил: «Эфирные масла - такая хорошая идея».

Однако некоторые предупреждали, что эфирное масло может проникать в одежду и оставлять пятна.

«Важно, чтобы эфирное масло просочилось в шерсть, прежде чем бросать его. В идеале, пару часов, иначе вы испачкаете всю эту одежду. Не хорошо », - написал один человек.

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