Дедовские плачи: обязательно нужно плакать всем женщинам 7 ноября, поминая всех умерших. И как правильно просить совета у усопших родных людях

7 ноября отмечается народный праздник Дедовские плачи. Наши предки верили, что сегодня плачет наша природа. Раньше считалось, если она будет плакать, то и человек должен это сделать. Природа льет свои слезы в виде снега, града или дождя. При этом человек тоже должен показать свои слезы. В Дедовские плачи вспоминают своих усопших родственников.
Сегодня плакали все. Даже мужчины, которые обычно скрывают свои слез, сегодня это не считалось зазорным. Верили, если по усопшему даже одной слезинки не пустить, то его дух разозлится и не будет больше нас беречь.
По традиции, первыми плакали юные девушки. При этом они вспоминали с добром всех своих умерших родных, которые были им знакомы лично. Затем начинали плакать женщины, мальчики, а завершали этот ритуал мужчины.
Таким образом, люди выражали свою накопившуюся печаль и боль от расставания со своими любимыми и родными усопшими. Также в слезах люди просили совета у покинувших их людей.
Плакали девушки где угодно, кроме своей подушки. По поверью, если девушка плачет в подушку, то ее слезы впитаются в пух, затем уйдут к человеку, который первый приляжет на эту подушку. Считается, если заснуть на заплаканной подушке, то могут присниться плохие сны.
Приметы:
По традиции сегодня вставали рано утром и зажигали церковную свечку. После чего просили своих усопших родных помочь с советом. Считается, что все проблемы решатся на следующие сутки.
Поминки закончили и осталась еда после трапезы, ее нужно отдать нуждающимся, прося в молитве за умерших.
Если сирота помолился Господу сегодня, его молитва обязательно будет услышана.