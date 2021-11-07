Грешно ли работать 7 ноября в праздник праведной Тавифы Иоппийской?

7 ноября отмечается память Святой Тавифы Иоппийской, которая воскресла из мертвых благодаря апостолу Петру. Она была доброй и очень верующей женщиной. Строго исповедовала христианскую веру и участвовала в общине в Иоппии. Однажды она серьезно заболела и внезапно скончалась. Однако недалеко читал проповедь апостол Петр, в Лидде. К нему направили гонцов, чтобы он помог вылечить женщину. Когда апостол приехал туда, то обнаружил, что женщина уже умерла. Сначала святой преклонил перед ней колени, после чего стал очень горячо молиться Господу. Когда Петр подошел к кровати Тавифы, то громко воскликнул “Тавифа, вставай!”. К большому удивлению свидетелей, женщина встала и полностью исцелилась от своего тяжелого недуга.
Святая Тавифа считается покровительницей портных и швей, поскольку главная ее деятельность была в шитье пальто, кофт, теплых вещей и других предметов одежды.
7 ноября девушки каялись в грехах, чтобы встретить зимние морозы с чистыми помыслами. По приметам, торговцам было запрещено есть хлеб, поскольку торговли не будет. Крестьяне, которые продавали зерно тоже приметы не нарушали. Они, чтобы не спугнуть удачу, отказывались менять место, на котором торговали.
Также 7 ноября следовало помогать нуждающимся и сиротам. Детей, которые остались без родных, опекали всей деревней. Считали одним из самых главных грехов – обман или кража у сироты.
По церковным правилам про запрет на работу в этот день ничего не сказано. Поэтому трудиться не запрещено.
Приметы:
Небо покрылось тусклыми звездами, день предвещает холодную и ненастную погоду.
На деревьях осталось много листвы, значит зима долго не закончится.
Снег обильно выпадает, ожидать хороший урожай зерна.
Ветер воет весь день, то ненастье продлится еще несколько дней.