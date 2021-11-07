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Искристые картинки и теплые поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения

12:45:4311/7/2021
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Будучи одним из важнейших праздников Советского Союза, годовщина Великой Октябрьской революции праздновался и в России вплоть до 1996 года. При этом в СССР эта годовщина отмечалась целых 2 дня – и 7, и 8 ноября, в России же с 1992 года считалось праздничным только 7 ноября.

День согласия и примирения

С днем согласия и примирения,
От души поздравляем мы вас,
Пусть для всех будет успокоением,
Мир вокруг, окружающий нас.

Только, если сплотить поколения,
Можно будет гордиться страной,
Лишь тогда все исчезнут сомнения,
Что Россия — гигант мировой.

Станем мощной великою силою,
Чтобы враг нас не мог одолеть,
Чтоб великую помнить историю,
Нашей Родине верно служить.

День согласия и примирения

С тем, что нынче не семнадцатый,
Согласись и примирись.
Нынче с вилами к Сенату ты
Не помчишься, согласись?

И Аврора громогласная
Ныне просто ресторан.
Если будут разногласия,
Можешь водки выпить там.

Социальной справедливости
Ищешь? Нищим помоги.
Но стучать в ЧК из зависти,
Братец, больше не моги.

Мы Октябрьской революции Как-то больше не хотим, Нам не принесут на блюдце, Без труда не поедим.

Лучше на себя надеяться
И корон не примерять,
Не копить противоречия,
А друг с другом примирять.

День согласья с примирением
Нам оставили в наследство.
Мы давно пересмотрели всё
То, чему учили с детства.

Так давайте же поздравим
Мы друг друга с этим днем!
И в согласьи праздник справив,
В примиреньи заживем!

День согласия и примирения

День седьмого ноября,
Красный день календаря.
День согласия, примирения
И любви в душе рожденье.

Руки к миру разведи,
Сердце к звездам вознеси.
Прости горе и обиды,
Поменяй решения, виды.

Пусть все люди станут братья,
Раскрывай свои объятья.
Пусть изменится сейчас
Каждый миг и каждый час!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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