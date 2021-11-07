Искристые картинки и теплые поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения

С днем согласия и примирения,
От души поздравляем мы вас,
Пусть для всех будет успокоением,
Мир вокруг, окружающий нас.
Только, если сплотить поколения,
Можно будет гордиться страной,
Лишь тогда все исчезнут сомнения,
Что Россия — гигант мировой.
Станем мощной великою силою,
Чтобы враг нас не мог одолеть,
Чтоб великую помнить историю,
Нашей Родине верно служить.
С тем, что нынче не семнадцатый,
Согласись и примирись.
Нынче с вилами к Сенату ты
Не помчишься, согласись?
И Аврора громогласная
Ныне просто ресторан.
Если будут разногласия,
Можешь водки выпить там.
Социальной справедливости
Ищешь? Нищим помоги.
Но стучать в ЧК из зависти,
Братец, больше не моги.
Мы Октябрьской революции Как-то больше не хотим, Нам не принесут на блюдце, Без труда не поедим.
Лучше на себя надеяться
И корон не примерять,
Не копить противоречия,
А друг с другом примирять.
День согласья с примирением
Нам оставили в наследство.
Мы давно пересмотрели всё
То, чему учили с детства.
Так давайте же поздравим
Мы друг друга с этим днем!
И в согласьи праздник справив,
В примиреньи заживем!
День седьмого ноября,
Красный день календаря.
День согласия, примирения
И любви в душе рожденье.
Руки к миру разведи,
Сердце к звездам вознеси.
Прости горе и обиды,
Поменяй решения, виды.
Пусть все люди станут братья,
Раскрывай свои объятья.
Пусть изменится сейчас
Каждый миг и каждый час!
Стихи: Поздравок
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