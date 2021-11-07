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Поэтичные поздравления и открытки с Лениным на 7 ноября – День Великой Октябрьской революции

2:15:1311/7/2021
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праздник, праздники, поздравления, открытки, День Великой Октябрьской социалистической революции был главным праздником Страны Советов. Отмечался 7 ноября.

День Великой Октябрьской революции

Давайте помиримся в праздник
И вместе прочтем поздравок.
Нас много — таких очень разных,
И каждый из нас, правда, смог
Легко в день Октябрьской революции
Сказать бы другому «Привет»,
А завтра пускай нам проснуться
Пришлось в дружелюбной стране.

День Великой Октябрьской революции

Листом багряным в ноябре
Подсвечен день в календаре!
Традиция его отметить
Известна бабушкам и детям!

Пусть трудная история
Страницы вырывает,
А поколенье новое
На прошлое пеняет.

Но день мы будем отмечать
В единстве и согласье.
И миру сможем доказать,
Что будем жить мы в счастье!

День Великой Октябрьской революции

Всегда великий праздник в ноябре встречали,
И на парад все выходили, а потом гуляли.
Но революции уж праздник позабыт, прошёл,
Теперь же день согласия к нам в календарь пришёл.
Пришёл он к нам издалека и не с пустыми-то руками,
Чтоб корни все истории мы русской знали.
Когда-то в этот день простой совсем уж люд
Врага разбил, всё потому что был он лют
За землю русскую, свою родную воевал,
Поганить и гнобить её он никому не разрешал.
Желаю всем я жить в согласии и примирении,
Не возникали, чтоб со стороны чужие поползновения.


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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