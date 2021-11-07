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7 ноября – Дедовские плачи: как правильно поминать усопших и ходить на кладбище. Приметы и традиции дня

2:00:1311/7/2021,София Мальцева
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Домашний поминальный ужин должен состоять из любимых блюд усопших.

Можно посетить церковь, где зажечь свечу за упокой. Фото: Pixabay.com

7 ноября отмечается народный праздник Дедовские плачи. По традиции сегодня поминают усопших родственников самым необычным способом. Для этого на Руси долго и горько плакали, выплескивая так все свои горькие воспоминания. В этот день плакали абсолютно все, от маленьких детей до взрослых мужчин.

Также по народной традиции, в этот день обязательно ходили на кладбище. Что делают и сегодня, люди приходят на могилки родственников, чтобы привести их в порядок. Многие зажигают церковные свечи и вспоминают умерших родных и друзей. Раньше не ели и не пили. В том числе алкоголь, а на кладбище, не оставляли пищу и на могиле. Ее отдавали обездоленным. А когда возвращались домой, устраивали небольшую трапезу, ставя на стол любимые блюда умершего.

Приметы 7 ноября:

Сегодня родственники должны собираться, чтобы помянуть усопших предков. Можно посетить церковь, где зажечь свечу за упокой. Многие ходят на кладбище и поминают там покойников.

Домашний поминальный ужин должен состоять из любимых блюд усопших.

Сегодня нужно помогать сиротам, считается, что счастье будет тем людям, которые им помогут.

Женщины должны покаяться сегодня в своих грехах, чтобы следующая зима была счастливой и сытой. Кроме того, запрещено сегодня женщинам плакать в подушку, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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традициипраздникиДедовские плачиприметы Дмитровская суббота
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