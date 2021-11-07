7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году: помним и чтим память всех погибших и благодарим живых

По Красной площади брусчатке
Сыны российские шагают.
Шеренги четкие в порядке
Их братства дух объединяет.
Колонны техники новейшей
На солнце золотом горят.
О нашей мощи неприступной
Народу гордо говорят.
Трепещут пламенные флаги,
Все торжествует и поет.
Защитники полны отваги.
Ликует радостный народ.
***
Остался этот праздник,
Он многими любим.
Парад на площади Красной
По-прежнему необходим,
Чтоб показать всю силу,
Чтоб показать всю мощь
Великой нашей России.
И враги от нее – руки прочь!
Как много улыбок на лицах людей,
И гордость за силу державы берет,
Историю чтить, ничего нет важней,
Парад октябрьской революции идет.
Мы помним и чтим подвиг наших дедов,
Парад проводили под взрывы снарядов,
В 41 году, ведь приказ был таков,
Для поднятия духа солдатских отрядов.
Стихи: Поздравкин
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