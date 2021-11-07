Дмитриев день: с Днем Ангела всех Дим, Димочек, Димасиков, Димушек и Дмитриев 8 ноября – ласковые и прикольные открытки и стихи

В Дмитриев день, 8 ноября, православие почитает память Димитрия Солунского — святого, жившего в эпоху правления императора Диоклетиана. Будучи проконсулом Фессалоник, он проповедовал учение Христа и массово обращал в свою веру народ. Это и стало поводом к тому, что император приказал заключить его в темницу, а затем казнить. Святому Димитрию молятся о даровании мужества, отваги и терпения, о помощи на полях битв и сражений, а также об исцелении глаз.
Множеством важных примет и традиций был отмечен этот день, который ещё называли Большими Осенинами, в народном календаре. Он не только знаменовал собой приход зимы, но и считался своеобразной границей хозяйственных сезонов, поэтому в этот день расплачивались с работниками и договаривались о работе на будущие сезоны. А в предшествующую субботу принято было обязательно поминать предков.
Пусть Дмитриев день подарит
Мужество и силу,
От души вас поздравляю,
Жить всегда счастливо
Пожелаю, пусть святые
Помощь вам окажут
Иногда, в дни непростые,
К вам успех привяжут,
Вам — здоровья, семье вашей —
Также, и терпения,
Пусть жизнь ваша станет краше,
Лучше — без сомнения!
Дмитриев день отмечаем сегодня,
Поздравить всех Димок с любовью хочу.
Я счастья и радости всем вам желаю,
Пусть будут трамплины всегда по плечу.
Пускай ваш небесный большой покровитель
От бед и печалей всегда защитит,
Подскажет на ушко, как жить и работать,
Желания и грезы пусть все воплотит.
***
В Дмитриев день ты, дружок, не скучай,
С почетом и скорбью родных поминай,
Всех тех, кто оставил греховный наш мир,
Отправился к Богу на дружеский пир.
Ты кружку до края наполни вином,
Пусть хмурится осень за серым окном,
И вспомни родные и милые лица,
Пусть мягко, спокойно и сладко им спится.
Дмитрий, даруй нам отвагу, терпение,
Пусть справедливыми будут сражения,
Пускай труды свои плоды принесут,
Пусть люди родных ушедших почтут.
Вера пускай наполнит сердца
И добрым светом сияют глаза,
Христос объятия раскроет свои,
Будем жить в мире, здравии и любви!
***
Отмечаем все сегодня
Мы восьмого ноября
Славный праздник, наш славянский
Дмитриевого дня.
Предки все его считали Уж предвестником зимы. Хоть и стало холоднее, В сердце вам всегда весны.
Источник: pozdravok.ru