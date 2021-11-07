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Запреты на церковный праздник сегодня: можно ли работать, что нельзя делать, а что обязательно сделать 8 ноября. Приметы и традиции в день памяти Дмитрия Солунского

2:30:0011/7/2021,София Мальцева
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По традиции в этот день не разрешалось работать.

Каждое блюдо откладывают по части в отдельную посуду, после чего ставят под иконами. Фото: Pixabay.com

Святой и победоносный великомученик Дмитрий Солунский вспоминается ежегодно 8 ноября. Его относят к самым почитаемым православным святым.

Дмитрий родился в знатной римской семье в провинции Македонии. Благодаря своему благородному происхождению и способностям, он занимал высокое воинское положение при Галерии Максимилиане, цезаре Восточной Римской империи. Несмотря языческое положение в языческой империи, он ревностно исповедовал христианство, утешая многих христиан терпеть гонения и даже приводя многих язычников к вере.

Однажды Максимилиан устроил языческие обряды жертвоприношения. Однако Дмитрий осудил язычников, на что они отреагировали очень агрессивно, бросив Дмитрия в тюрьму.

Находясь в тюрьме, Дмитрия посетил христианин по имени Нестор, который просил у него благословения вступить в единоборство с великаном Ляиосом, выдававшего себя за поборника язычества. Дмитрий благословил его, и Нестор убил своего противника на арене.

Разгневанный император, узнав, что это произошло с помощью Дмитрия, сначала обезглавил Нестора за пределами города, а затем посадил Дмитрия в тюрьму, затем обезглавили.

Гробница святого, содержащая его мощи сейчас находится в склепе церкви Святого Димитрия в Салониках.

По традиции в этот день не разрешалось работать.

Также сегодня не стоит забывать чтить усопших родственников. Их поминают за праздничным столом и заказывают службу в храме.

Поминки в этот день устраивают вечером, ожидая прихода души с наступлением темноты. Каждое блюдо откладывают по части в отдельную посуду, после чего ставят под иконами.

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традициипраздникиприметы Дмитрий Солунский
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