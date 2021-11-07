Запреты на церковный праздник сегодня: можно ли работать, что нельзя делать, а что обязательно сделать 8 ноября. Приметы и традиции в день памяти Дмитрия Солунского

Святой и победоносный великомученик Дмитрий Солунский вспоминается ежегодно 8 ноября. Его относят к самым почитаемым православным святым.
Дмитрий родился в знатной римской семье в провинции Македонии. Благодаря своему благородному происхождению и способностям, он занимал высокое воинское положение при Галерии Максимилиане, цезаре Восточной Римской империи. Несмотря языческое положение в языческой империи, он ревностно исповедовал христианство, утешая многих христиан терпеть гонения и даже приводя многих язычников к вере.
Однажды Максимилиан устроил языческие обряды жертвоприношения. Однако Дмитрий осудил язычников, на что они отреагировали очень агрессивно, бросив Дмитрия в тюрьму.
Находясь в тюрьме, Дмитрия посетил христианин по имени Нестор, который просил у него благословения вступить в единоборство с великаном Ляиосом, выдававшего себя за поборника язычества. Дмитрий благословил его, и Нестор убил своего противника на арене.
Разгневанный император, узнав, что это произошло с помощью Дмитрия, сначала обезглавил Нестора за пределами города, а затем посадил Дмитрия в тюрьму, затем обезглавили.
Гробница святого, содержащая его мощи сейчас находится в склепе церкви Святого Димитрия в Салониках.
По традиции в этот день не разрешалось работать.
Также сегодня не стоит забывать чтить усопших родственников. Их поминают за праздничным столом и заказывают службу в храме.
Поминки в этот день устраивают вечером, ожидая прихода души с наступлением темноты. Каждое блюдо откладывают по части в отдельную посуду, после чего ставят под иконами.