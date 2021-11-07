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Погода в Бердске 7 ноября 2021: можно смело гулять – воскресное потепление пришло в город сегодня

11:30:0511/6/2021
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По поверью, в этот день природа оплакивает людей, которые ушли в мир иной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых. Фото: Pexels.com

В воскресенье, 7 ноября, в Бердске ожидается значительное потепление. С утра температура воздуха поднимется до -3 градусов, в обед потеплеет и столбики термометра составят -1 градус. При этом ветер подует юго-западный 6,5 м/с. Атмосферное давление понизится до 757 мм ртутного столба. При относительной влажности воздуха 68%.

7 ноября отмечается народный праздник Дедовские плачи. По поверью, в этот день природа оплакивает людей, которые ушли в мир иной. Поэтому обычно в этот и на следующий день идет дождь или снег.
7 ноября было принято ходить на кладбище, убираться на могилах и зажигать свечи. Также хорошей приметой было раздать пищу нищим, малоимущим. Дома обычно устраивали поминки и обязательно готовили блюда, которые любили умершие родственники.

Приметы:

Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.

Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.

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традициипогода в бердскеприметы Дедовские слезы
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