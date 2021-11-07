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Забавные картинки и чудесные поздравления в День холодца 7 ноября

12:13:5511/7/2021
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Это забавный праздник, который пока что отмечается неофициально. Но так как популярность его растёт, можно надеяться, что в будущем больше людей будет вовлечено в празднование этой забавной даты.

7 ноября - День холодца. Фото: Кartinkin.net
7 ноября - День холодца. Фото: Кartinkin.net

Долго мы его варили
И на печке остудили,
Потом мясо отделили
И в тарелки разложили.

Чесноком заправили
И бульон добавили,
Он застыл,готов к столу,
Очень я его люблю.

На столе он молодец,
Мама варит…
(Холодец)

***

Большое блюдо. Льдинкой белой,
Поверхность затопил жирок.
Под ним упругим, тёмным телом,
То, что я ставил в холодок…

Тот холодец вчера варили,
Часа четыре, может шесть,
Ножами мясо порубили,
Чеснок и перец тоже есть…

Говяжье мясо и свиное,
И от костей густой навар,
На чей-то вкус оно простое,
Дешёвый, бытовой товар…

Быть может. Режется кусками. Чтоб вилкой зацепив кусок, И стопки сдвинув с мужиками, Им в горле затушить ожог…

7 ноября - День холодца. Фото: Кartinkin.net
7 ноября - День холодца. Фото: Кartinkin.net

Не пудинг вкупе с оливье,
А просто… холодец,
Густой наваристый компот,
Яишня, наконец…

Смешенье кухонь мировых,
Нью-Йорк, такую мать, —
Одно лишь пухлое меню
Умаешься читать…

Да по-английски, е-мое, —
И слова не прочтешь;
С похмелья русский холодец
Особенно хорош…

Да что! яишня, холодец —
И в речи хороши,
Американское ж меню —
Не радует души.

Морозным холодом несет
От слова «холодец»,
А так же — перчиком, лучком,
Россией…

Сказал! и громко отрыгнул,
Мол, вот же — аппетит…
Не нужно, мистер, ни черта:
Поэт советский — сыт!

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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