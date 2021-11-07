Забавные картинки и чудесные поздравления в День холодца 7 ноября

Долго мы его варили
И на печке остудили,
Потом мясо отделили
И в тарелки разложили.
Чесноком заправили
И бульон добавили,
Он застыл,готов к столу,
Очень я его люблю.
На столе он молодец,
Мама варит…
(Холодец)
***
Большое блюдо. Льдинкой белой,
Поверхность затопил жирок.
Под ним упругим, тёмным телом,
То, что я ставил в холодок…
Тот холодец вчера варили,
Часа четыре, может шесть,
Ножами мясо порубили,
Чеснок и перец тоже есть…
Говяжье мясо и свиное,
И от костей густой навар,
На чей-то вкус оно простое,
Дешёвый, бытовой товар…
Быть может. Режется кусками. Чтоб вилкой зацепив кусок, И стопки сдвинув с мужиками, Им в горле затушить ожог…
Не пудинг вкупе с оливье,
А просто… холодец,
Густой наваристый компот,
Яишня, наконец…
Смешенье кухонь мировых,
Нью-Йорк, такую мать, —
Одно лишь пухлое меню
Умаешься читать…
Да по-английски, е-мое, —
И слова не прочтешь;
С похмелья русский холодец
Особенно хорош…
Да что! яишня, холодец —
И в речи хороши,
Американское ж меню —
Не радует души.
Морозным холодом несет
От слова «холодец»,
А так же — перчиком, лучком,
Россией…
Сказал! и громко отрыгнул,
Мол, вот же — аппетит…
Не нужно, мистер, ни черта:
Поэт советский — сыт!
Источник: chto-takoe-lyubov.net