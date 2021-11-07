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Можно ли 8 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти великомученика Дмитрия Солунского?

3:00:0311/7/2021,София Мальцева
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После Дмитриева дня не выпускали скот в поле, и завершали последние работы в огороде.

На улице установился холод и снег — придет весна поздняя и холодная. Фото: Pixabay.com

День памяти Дмитрия Солунского отмечается 8 ноября. Великомученик был христианином и проповедником, за что его казнили в 306 году, пронзив копьями римляне. За это христиане нарекли его великомучеником. На Руси его день памяти стал отмечаться сразу после принятия христианства. Нередко этот праздник связывают с патриотизмом и военным делом, военными.

В день преподобного Дмитрия обязательно посещали церковь и ставили свечку за упокой души. Что делают и сегодня. Также, нужно зажечь свечи и поставить на окна дома. Потом приготовить ужин и вспоминать всех умерших родственников и близких людей. Половину ужина необходимо оставить на столе, потому что считалось, что души умерших придут навестить родных.

Что запрещено делать в день памяти Святого Дмитрия Солунского?

Запрещено 8 ноября выпивать алкоголь, убираться дома, шить, вышивать или стирать. Также сегодня не занимаются тяжелым физическим трудом или работой во дворе. Плохая примета сегодня жениться или свататься.

После Дмитриева дня не выпускали скот в поле, и завершали последние работы в огороде. По чуть-чуть начинали готовиться к Рождественскому посту.
8 ноября не обедали слишком рано. Поскольку поминальный обед подавали на ужин, так что после завтрака был обычай не есть вплоть до захода солнца.

Если снег еще не выпал, то будет теплая погода длительное время.

На улице установился холод и снег — придет весна поздняя и холодная.

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традициипраздникиприметы день Дмитрия Солунского
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