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8 ноября - День Сибири: история праздника. Кто такие сибиряки, чем отличается их суровый образ жизни

4:30:4911/7/2021,Анна Филатова
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Сибирь таит в себе невероятное количество богатств, таких, как газ, нефть, лес и драгоценные камни.

Жители Сибири очень отзывчивые и приветливые люди.
Жители Сибири очень отзывчивые и приветливые люди. Фото: Рixabay.com

В последнее время Россия активно возрождает ранее утраченные праздники, один из них - это День Сибири. Празднуют этот день 8 ноября.

Истоки появления праздника уходят в 1581 год, когда войско под командованием Ермака вошли в столицу Сибирского ханства.

Спустя время в 1881 году на мероприятии, посвященном коронации Александра III было принято 8 ноября отмечать День Благодарения Сибири. Территория Сибири составляет 13 миллионов квадратных метров, а население федерального округа доходит до 35 миллионов человек.

Сибирь таит в себе невероятное количество богатств, таких, как газ, нефть, лес и драгоценные камни.

Мнения по поводу появления слова - «Сибирь» у специалистов разделились. Одни думают, что оно возникло от слова «шибир», которое означает болотистое место, другие склонны верить, в то, что истоки слово берет от названия этнической группы, народ которой назывался - сипыр.

Во время Советского Союза про праздник забыли, но в девяностые годы прошлого века о нем снова вспомнили. И сейчас ежегодно люди отмечают 8 ноября День Сибири.

В Сибири в этот день проводятся всевозможные мероприятия. В школах проводят спортивные мероприятия и образовательные встречи. По традиции 8 ноября проводят конкурс детских рисунков, которые посвящены истории Сибири. В этот день проводят и ряд патриотических мероприятий.

День Сибири отмечают везде, ведь это огромный регион, с большим количеством городов. В этот день люди накрывают богатые столы и ставят на них традиционные для Сибири блюда: вяленая оленина, медвежатина, пельмени, байкальский омуль и многое другое.

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