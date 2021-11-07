Новый 2022 год: Основные цвета года Водяного Тигра синий, зеленый, красный и желтый. Как их использовать правильно и с каким металлом сочетать

Все меньше времени остается до наступления Нового года. Уже сегодня люди начинают готовиться к этому празднику и продумывать меню, декор комнаты, наряд и многое другое. Как подобрать такой образ, чтобы выгодно выделяться на фоне других и понравится хозяину года - Водяному Тигру?
Покровитель 2022 года - это Черный Тигр. Это третий знак восточного гороскопа, который ассоциируется с водой и деревом. Дерево отвечает за стабильность и достижение поставленных целей, а вода смягчает дерево и раскрывает новые таланты и возможности. Стихии дополняют друг друга и программируют на позитив все знаки зодиака.
Что надевать.
Не стоит навстречу Нового года одевать кошачий принт. Логика здесь не работает, как многие могут подумать, что если наступающий год - год Тигра, то и одеваться стоит ему под стать.
Выигрышно будут смотреться нейтральные цвета, такие как бежевый, песочный, оливковый, синий, желтый, терракотовый.
Аксессуары подбирайте крупные, сделанные из металла. Помните, что слишком перегружать образ аксессуарами не следует. Если вы решите надеть крупные серьги, то от колье и браслета лучше отказаться, чтобы не переборщить. Если же вы решите надеть несколько объемных браслетов, то серьги лучше выбрать миниатюрные и сдержанные.
Фасон лучше выбирать простой, строгий, элегантный. Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Это может быть шелк, кашемир, атлас, бархат. Избегайте мех и кожу.
Расставляем акценты.
Дополнить образ можно следующей деталью.
- обнаженное плечо. - кружево. - асимметрия. -цветочный принт. - летящие ткани.
Новогодний наряд необходимо продумывать до мелочей, чтобы затмить своей красотой всех вокруг. Главное - что время на подготовку образа еще есть.