Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния

Луна влияет на все сферы человеческой жизни, в зависимости от ее фазы. На растущую Луну можно проводить обряды и читать ритуалы, благодаря которым можно привлечь в жизнь деньги, любовь, удачу и даже снять с себя сглаз и очиститься от дурного влияния.
Очищение от дурного влияния при помощи свечи.
1. Вам необходимо приобрести церковную свечу и проводить данный ритуал семь дней подряд. Первый ритуал должен быть проведен на растущую Луну.
2. Зажигаете свечу в полночь и садитесь в темной комнате. Глядя на свечу, старайтесь быть максимально спокойными и расслабленными. Смотрите на свечу , таким образом, пламя свечи и черный дым, который будет от нее исходить будет забирать вашу отрицательную энергию и негатив, насланный на вас.
3. На свечу вы должны смотреть не меньше десяти минут.
4. Три раза прочитайте молитву «Отче наш» и попросите своего ангела-хранителя помочь вам очистится и восстановить здоровье.
После этого ритуала вам следует лечь спать. Уже наутро вы почувствуете себя лучше, увереннее. Повторять ритуал необходимо семь дней подряд.
Ритуал со свечой на любовь.
Чтобы вернуть былую любовь или быстрее помириться после ссоры, можно провести ритуал со свечами. Вам понадобятся две красные свечи и одна церковная, купленная в храме. Одну красную свечу оборачивают фотографией мужчины, другую - женщины. Обе красные свечи необходимо перевязать красной лентой и положить их на тарелку.
Красные свечи потом необходимо зажечь, при встречи с мужчиной, на которого проводился обряд. Еду следует положить в ту тарелку, на которой лежали красные свечи. Фотографии после проведения ритуала необходимо положить лицом к лицу и убрать от посторонних глаз. Свечи должны сгореть полностью. Уже в ближайшее время вы заметите, что мужчина стал проявлять к вам повышенный интерес.