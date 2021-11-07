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Причину отрицательных тестов при симптомах коронавируса назвали в Роспотребнадзоре

2:15:4911/7/2021
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Вероятность выявить коронавирус при тестировании снижается на 4-5 день болезни.

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Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Причиной отрицательных тестов при симптомах COVID-19 может быть позднее тестирование. Такой вывод сделала директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, вероятность выявить коронавирус при тестировании снижается на 4-5 день болезни. И тогда при наличии ковидных симптомов результат ПЦР-теста может быть отрицательным

"После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре", - рассказала Пшеничная РИА Новости.

Ранее профессор поясняла, что единственным способом диагностировать коронавирус является тест.

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тестированиекоронавирусПЦР-тестСимптомы.Наталья Пшеничная
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