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Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака: Попытка покушения не удалась

1:58:2511/7/2021
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Политика доставили в больницу с легкими ранениями после попадания ракеты. Получили травмы и охраняющие его люди. Сам премьер заявил, что не пострадал.

Премьер Ирака аль-Казыми госпитализирован после атаки БПЛА в Багдаде. Фото: Twitter

Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Багдаде была атаковал беспилотник со взрывчаткой, сообщает Al Arabiya. Летательный аппарат перехвачен. По данным Минобороны страны, премьер не пострадал.

Также сообщается об интенсивном обстреле так называемой зеленой зоны в Багдаде, там находятся дипмиссии США и других стран.

Ранее телеканал информировал о том, что Мустафа аль-Казыми госпитализирован после атаки беспилотника.

Отмечается, что политика доставили в больницу с легкими ранениями после попадания ракеты. Получили травмы и охраняющие его люди. О причинах и виновника инцидента пока не сообщается. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

Позднее иракский премьер сделал заявление: покушение с использованием беспилотника оказалось неудачным, глава правительства не пострадал, силы безопасности Ирака принимают все необходимые меры в связи с атакой.

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