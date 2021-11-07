Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака: Попытка покушения не удалась

Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Багдаде была атаковал беспилотник со взрывчаткой, сообщает Al Arabiya. Летательный аппарат перехвачен. По данным Минобороны страны, премьер не пострадал.
Также сообщается об интенсивном обстреле так называемой зеленой зоны в Багдаде, там находятся дипмиссии США и других стран.
Ранее телеканал информировал о том, что Мустафа аль-Казыми госпитализирован после атаки беспилотника.
Отмечается, что политика доставили в больницу с легкими ранениями после попадания ракеты. Получили травмы и охраняющие его люди. О причинах и виновника инцидента пока не сообщается. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.
Позднее иракский премьер сделал заявление: покушение с использованием беспилотника оказалось неудачным, глава правительства не пострадал, силы безопасности Ирака принимают все необходимые меры в связи с атакой.