Кадыров обрушился на Симоньян с критикой после публикаций о драке кавказцев в Новой Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram жестко раскритиковал главного редактора RT Маргариту Симоньян в связи с ее высказываниями после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Симоньян ранее в соцсетях заявила, что «лица кавказской национальности» «допрыгаются», и в стране введут «строгач с пропиской», если подобное будет продолжаться:
«Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад). И правильно сделают».
«Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме», - начал Кадыров. Он подчеркнул, что в некоторых СМИ в ответ на вопрос, почему кавказцы упоминаются в негативном свете, ему отвечали, что без этого не будет просмотров.
«Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», - заявил глава Чечни. Он считает, что СМИ ведут себя так, будто есть кавказец и человек без национальности.
Кадыров возмущен, что журналисты не называют уроженцев других регионов.
«Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или региональная принадлежность», - считает глава Чечни.
Так же он призвал использовать оборот «лицо славянской национальности» и «уроженец Москвы».
По мнению главы Чечни, политика СМИ приведет к подрыву единства общества. «А почему не пишут, как кавказцы защитили в метро девушку от пьяных дебоширов славянской внешности?» - спросил чеченский лидер. Он считает, что о кавказцах надо писать либо хорошо, либо никак. По его мнению, поступки журналистов задевают национальные и религиозные чувства миллионов россиян.
Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки в Новой Москве произошла драка — толпа избила мужчину с ребенком. После обнародования видеозаписи СМИ и пользователи соцсетей обнаружили «кавказский след».
Задержали четверых подозреваемых в нападении на Александра Жиловникова, которого избили на глазах его 4-летнего сына. В главке МВД по Москве сообщили, что все четверо являются уроженцы закавказской республики. Трое из них стали гражданами России в 2012 году, а в столицу приехали из Оренбургской области.