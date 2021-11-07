Молитва великомученику Дмитрию Солунскому: о чем просят верующие святого

8 ноября православные верующие чтут память великомученика Дмитрия Солунского.
Святой Дмитрий, известный также как Мироточец, родился в греческом городе Солунь (Салоники), где и пострадал за христианскую веру.
Великомученик жил во времена правления императора Диоклетиана, ярого противника христианства. В житии его сказано, что родители Димитрия сначала были тайными христианами и после рождения сына сразу же его окрестили в домашней церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.
Однако император не знал о христианской вере Дмитрия, поэтому поставил его руководить одной из областей. Однако, вместо преследования верующих, Дмитрий на своем посту не боялся учить жителей христианству и искоренял идолов и языческие обычаи.
Когда император узнал, что консул обратил много людей в христианство, и у него стало много последователей, то сильно разгневался.
Когда святой Димитрий узнал, что к нему направляет император, то приказал своему помощнику раздать имущество бедным. А сам стал много поститься и молиться, готовясь принять мученическую смерть.
Сначала его бросили в темницу, где он благословил бойца Нестора на победу с сильным противником. Когда он победил, то разъяренный повелитель, узнав о его общении с Дмитрием, приказал тут же казнить великомученика Нестора, послав воинов в темницу – пронзить копьем благословившего его на подвиг святого Дмитрия.
Дмитрий Солунский связан на Руси с защитой родины, патриотизмом и спасением. Поэтому Святой изображен на иконах воином в доспехах, с копьем и мечом в руке. У святого просят в молитве благословления перед серьезными сражениями, о защите, от разных недугов, в том числе ранений.