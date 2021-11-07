Новосибирскую область ждет потепление до +3 градусов и снег после нерабочих дней Путина

Заканчивающаяся нерабочая неделя в Новосибирской области оказалась довольно морозной. Столбик термометра опускался до -18 градусов. Весь регион засыпало снегом.
Но к субботе, 6 ноября, в области заметно потеплело. В воскресенье, 7 ноября, температура еще повысилась.
Повышение температуры, как сообщили синоптики, сохраниться на грядущей после нерабочих дней, объявленных президентом, неделе.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первую половину недели в Новосибирской области потеплеет до +3 градусов. В четверг столбик термометра снова поползет вниз, и к следующем выходным остановится на отметке -3 градуса.
Как прогнозирует Gismeteo, пик потепления на следующей неделе наступит 10 ноября. Жителям региона пообещали осадки в виде мокрого снега.