Почему 8 ноября – день ангела у всех носителей имени Дмитрий? Значение имени

Ежегодно 8 ноября отмечают свой день ангела мужчины с именами Антон, Василий и Дмитрий.
В церкви 8 ноября православные христиане чтят память святого Дмитрия Солунского, его также иногда называют Мироточец. По преданию, святой жил в период правления императора Диоклетиана. В писании сказано, что родители Дмитрия втайне исповедовали христианство поэтому после рождения Дмитрия сразу же его крестили на дому. Родители воспитывали святого праведно и благочестиво.
Когда отец Дмитрия погиб, то святой занял его место, став проконсулом города Салоники. В этой должности он открыто исповедовал христианство и приводил к вере многих жителей города. Однако это не осталось в тайне, и об императоре рассказали правящему в то время императору Диолектиану. За это святого арестовали и казнили.
Солунские христиане ночью забрали и похоронили тело святого. Верный слуга и последователь по имени Лупп забрал ризу и кольцо святого Дмитрия, которые были в крови святого. Затем эти предметы вскоре стали обладать целительными свойствами, и с их помощью Лупп сумел многим помочь. С тех пор святой изображается в виде римского воина с копьем на иконах.
Характеристика имени Дмитрий:
С древних времен оно было широко распространено и означало "посвященное богине Деметре". Корни этого имени со времен Древней Греции, где маленьких детей звали Деметра, Димитриос, Деметрий и Дмитро. Характер такого мужчины – активный, добрый и с необычайной волей. Имя Дмитрия довольно распространено. Кроме того, главным качеством такого человека являются предприимчивый ум, изобретательность и общительность.