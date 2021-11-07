Подростки жестоко избили ногами школьника в Хабаровском крае: Разбираются прокуратура и СК

В Советской Гавани, что в Хабаровском крае, группа подростков жестоко избила ногами мальчика. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщили 7 ноября в пресс-службе надзорного ведомства Хабаровского края.
Накануне в соцсетях и местных СМИ появилась видеозапись избиения.
"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре края", - сказано в сообщении прокуратуры.
Глава СКР Александр Бастрыкин, в свою очередь, дал поручение руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доложить о ходе проверки по факту избиения. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как чувствует себя избитый ребенок, не сообщается.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Бердске по время потасовки в школе №3 семиклассник ударил сверстника так, что сломал ему лобную кость, заявляла бердская прокуратура.