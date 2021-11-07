Каникулы школьникам продлили на неделю в нескольких регионах России

В Ульяновской области продлили осенние каникулы школьникам до 14 ноября, сообщили в региональном правительстве в субботу.
Такое решение принял оперативный штаб, оценив уровень заболеваемости коронавирусом в регионе.
Вузы с 8 ноября уйдут на в удаленку, а детсады будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарных требованием. До 14 ноября будут отдыхать также колледжи и техникумы.
Аналогичное решение приняли несколько муниципалитетов Иркутской области по распоряжению губернатора Игоря Кобзева, подписанному 7 ноября. На неделю продлили школьные каникулы ученикам Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района, поселков Новонукутский и Усть-Ордынский.
Отдыхать до 14 ноября приказано и частным образовательным организациям.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области, каникулы у школьников заканчиваются 7 ноября, в понедельник они сядут за парты. Но некоторых школьников переведут на дистант. Это касается тех классов, в том числе в Бердске, где выявлены заболевшие коронавирусом дети, сообщал "Курьер.Среда".