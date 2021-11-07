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Каникулы школьникам продлили на неделю в нескольких регионах России

4:14:5511/7/2021
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До 14 ноября будут отдыхать также колледжи и техникумы. Власти Новосибирской области подобных заявлений не делали.

В Новосибирской области школьники выходят учиться 8 ноября. Фото: "Курьер.Среда"

В Ульяновской области продлили осенние каникулы школьникам до 14 ноября, сообщили в региональном правительстве в субботу.

Такое решение принял оперативный штаб, оценив уровень заболеваемости коронавирусом в регионе.

Вузы с 8 ноября уйдут на в удаленку, а детсады будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарных требованием. До 14 ноября будут отдыхать также колледжи и техникумы.

Аналогичное решение приняли несколько муниципалитетов Иркутской области по распоряжению губернатора Игоря Кобзева, подписанному 7 ноября. На неделю продлили школьные каникулы ученикам Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района, поселков Новонукутский и Усть-Ордынский.

Отдыхать до 14 ноября приказано и частным образовательным организациям.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области, каникулы у школьников заканчиваются 7 ноября, в понедельник они сядут за парты. Но некоторых школьников переведут на дистант. Это касается тех классов, в том числе в Бердске, где выявлены заболевшие коронавирусом дети, сообщал "Курьер.Среда".

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