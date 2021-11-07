Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 7 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 7 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на воскресенье.
Луна оставляет философского Стрельца и входит в Козерога, ориентированного на действия, на следующие несколько дней, пишет yourtango.com.
Козерог - знак зодиака работы, и самое время действовать. Не ждите завтрашнего дня, вместо этого глубоко погрузитесь в то, что вы хотите увидеть в своем будущем.
В астрологии настали тяжелые времена, и мы видим это по всему миру. Но то, что мы узнаем в этот период жизни, заключается в том, что принятие жизненных вызовов непредвзято - это то, что меняет конечный результат.
Воскресный астрологический прогноз обещает предоставить нам власть, если мы решим воспользоваться этой обогащающей энергией.
Солнце находится в водном знаке - Скорпионе. Скорпион - самый темный, а когда чрезвычайно выраженный - самый мстительный и зловещий знак зодиака из всех.
Управляемое Плутоном Солнце в Скорпионе преображает, но не всегда видно глазу. Представьте себе пылающий огонь, брошенный в океан.
Что бы вы получили? Много пара, но пар очищает вещи, и именно это воскресенье может ощущаться многими знаками зодиака в астрологии.
Ежедневный гороскоп на 7 ноября 2021 года:
Овен.
В последнее время работа превратилась в зверя, и, откровенно говоря, есть вещи, которые вы любите и ненавидите в своей работе.
Луна в Козероге укрепляет вашу карьеру и сектор репутации, и это может указывать на то, что вы можете свернуть горы, если вы нажмете на конверт, чтобы проверить воду.
Может быть, будет преувеличением сказать, насколько вам не нравится шкала заработной платы или как с людьми обращаются на вашем рабочем месте.
Вам нужны лучшие преимущества и гибкий вариант работы, такой как WFH или гибрид, но похоже, что никто не слушает, и рабочая сила не так прогрессивна, как утверждается.
Итак, что ты собираешься с этим делать, маленький барашек? Смелее! Нет причин оставаться апатичным или полагать, что так оно и есть. Используйте немного своего влияния, чтобы внести изменения. Никогда не знаешь, пока не попробуешь.
Телец.
Никто не любит вызовы больше, чем вы, потому что, как только вы решили вонзить пятки в землю, чтобы заставить вещи двигаться в определенном направлении, это происходит, это точно.
Но больше всего вы любите хорошую книгу или, еще лучше, фильм, основанный на книге, которую вы только что прочитали.
В это воскресенье вы можете быть готовы к тому, чтобы посмотреть что-то, о чем вы слышали, и увеличить время просмотра.
Вы любите, когда ваш разум заставляет расти и получать новые знания о жизни и мире, возможно, во время изысканного ужина на любимой пицце или еды на вынос, не вставая с дивана.
Близнецы.
Луна, переходящая из вашего сектора обязательств в секреты, заставляет вас задуматься о том, что вам нужно знать о своем партнере.
В последнее время вы, возможно, чувствуете себя в темноте, и это ставит вас на иголки. Вы просто знаете, что что-то не так, но что?
Правда в том, что вы любите хорошие сочные секреты, и вам также нравится быть тем, кому приходится что-то разгребать.
Сегодня из ниоткуда может произойти большое открытие, для всех это покажется сюрпризом, но для вас ваша интуитивная сторона ожидала этого.
Рак.
Это всегда что-то, не так ли, Рак? Но, несмотря на все препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, вы можете твердо стоять на своем и не терять приверженности решению проблемы, а не партнеру.
Иногда вы можете чувствовать себя безнадежным, но это приходит с любовью.
Название игры - оставаться сильным и держать подбородок вверх, даже если вам время от времени хочется прятаться за скалой вдали от мира.
Лев.
Домашняя жизнь в наши дни немного сумасшедшая, и действительно мало что можно сделать, кроме как ждать, чтобы увидеть, как дела идут.
В семье, имеющей кармические связи, происходит много эмоциональной энергии, поэтому многое из того, что вы видите, должно подняться на поверхность, чтобы исцелить - не только для вас самих, но и для всех, кто приходил в вашу жизнь. это каким-то образом связано с вами душевно.
Дева.
Сегодня нелегко сказать то, что нужно сказать, не захлебываясь эмоциями, а еще труднее смотреть на вещи в перспективе.
Когда Марс соединяется с Меркурием в вашем секторе общения, ваш гнев и разочарование из-за всего, что вы не сказали, наконец, достигли высокой ноты.
Это может быть посуда, оставленная в раковине накануне вечером, или работа, которую не сделали другие. По правде говоря, он у вас был, и теперь вы готовы дать его всем.
Вы склонны держать все при себе и делать то, что нужно, не прося о помощи.
И именно это привело к части проблемы, которая может измениться, когда вы успокоитесь и перестанете принимать все это на свой счет.
Весы.
Наконец, возможность дышать теперь, когда Венера находится в знаке зодиака Козерог, есть чувство стабильности, структуры и ритмичного темпа, которые вы давно мечтали иметь.
У вас есть возможность сделать что-то, что может принести вам больше денег.
С Марсом в Скорпионе вы настолько интенсивны, насколько это возможно, с лазерной фокусировкой, чтобы завершить все, что вам нужно, чтобы вы могли немного отдохнуть и расслабиться позже.
Скорпион.
Ваш сезон приносит с собой множество изменений, и теперь, когда Венера вошла в Козерог, обращая внимание на контракты, общение и информацию.
Это первый уик-энд, когда Меркурий находится в вашем знаке зодиака, есть еще кое-что, на что вы можете рассчитывать, возможно, это связано с контрактом или личным решением, связанным с шансом, который вам нужно связать с вашим физическим здоровьем.
Стрелец.
Луна в Козероге - это тревожный сигнал для ваших чувств в отношении жизненных приоритетов, и если вы потратили слишком много, пришло время сократить или выбрать побочное занятие.
Луна в соединении с Венерой в Козероге может быстро решить любые нерешенные денежные проблемы. Продайте то, что вам не нужно, или возьмите дополнительную рабочую смену, чтобы свести концы с концами.
Козерог.
Сны лучше, чем реальность, но посреди внезапной фантазии вы можете увидеть свет надежды на идею, которая может сбыться для вас.
Луна в вашем знаке дает вам возможность что-то изменить, и когда она обращается к Плутону в Козероге, ожидайте, что вам захочется сделать то, что вы всегда хотели сделать.
Водолей.
Изменения могут сдвинуть вашу жизнь в направлении, о котором вы не ожидали в ближайшее время.
Это может показаться неудобством, так как изменения в вашем рабочем графике также могут создать потребность в существенных повседневных приспособлениях для вашей семьи.
Может показаться, что все это неправильно и бессмысленно, но держитесь. Когда вся пыль оседает, все становится на свои места.
Рыбы.
Когда Плутон в Козероге разговаривает с вашей правящей планетой, Нептун в вашем знаке, он может дать вам то, что вы всегда надеялись найти в дружбе.
Созревает маленькое чудо, но вы еще не увидите его сразу. Вы должны следовать своим инстинктам и верить в свои мечты. Устройтесь поудобнее и посмотрите, как то, что вы хотите, воплотится в жизнь.