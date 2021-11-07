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Собчак встретилась с вдовцом и дочерью погибшей в ДТП в Сочи уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой

4:35:5111/7/2021
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Телеведущая заявила, что готова оказать помощь семье, несмотря на то, что она могла сама погибнуть.

Собчак рассказала, что происходит с ней после смертельного ДТП. Фото: скриншот с Первого канала

Ксения Собчак встретилась с вдовцом и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой. Она предложила им любую помощь со своей стороны. Об этом телезвезда рассказала в прямом эфире на шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Также Собчак отметила, что она с семьей погибшей женщины являются соседями и живут совсем рядом.

Журналистка заявила, что сама стала жертвой ужасного ДТП, но несмотря на это, она готова оказать помощь семье погибшей. По словам Собчак, она могла сама погибнуть в смертельном ДТП, но готова сделать для родственников Екатерины Тарасовой все, что сможет.

Также Собчак рассказала, что вдовцу Тарасовой неоднократно звонили с разных телеканалов и предлагали по миллиону рублей за участие в шоу, но он отказывался.

Напомним, смертельное ДТП произошло 9 октября около 21:00.

"40-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген" под управлением 28-летнего водителя. Затем "Фольксваген" по инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом", - рассказали в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

После ДТП Собчак пересела в другое такси и уехала вместе с двумя пассажирами. Журналистка не получила травм и и в тот же вечер улетела из Сочи, сообщает Mash.А вот одна из пассажирок погибла, еще два человека получили травмы.

Как сообщал "Курьер.Среда", погибшую Екатерину Тарасову похоронили в Новосибирске.

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